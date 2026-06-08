После атаки БПЛА по Крыму не ходят поезда. Пассажиров перевозят автобусами, задержки — до 10 часов

Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

После ночной атаки беспилотников в Крыму пассажиров поездов стали перевозить на автобусах из Керчи. Составы задерживаются на 10 часов

8 июня телеграм-канал «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что на Крымской железной дороге временно приостановили движение поездов после ночной атаки беспилотников. Из-за ЧП составы в сторону материковой части России теперь отправляются из Керчи, а пассажиров до станций доставляют автобусами по мере их заполнения.

Как устроена схема движения?

  • Часть пассажиров поезда № 92 (Севастополь — Москва) от 7 июня отправили в Керчь.
  • Готовится отправка автобусами из Симферополя пассажиров рейсов № 174 (Евпатория — Москва) и № 98 (Симферополь — Москва).
  • Во второй половине дня с вокзала Симферополя автобусы повезут к поездам пассажиров составов № 316 (в Адлер), № 25 (в Минводы) и № 27/28 (в Москву). Пассажиров московского рейса планируют отправить из Симферополя по графику — в 17:10.

Пассажиров, которые ехали в Крым со стороны материка, также пересаживают на автобусы. Поезда из Санкт-Петербурга (№ 77 и № 7) сейчас следуют до Симферополя, а пассажиров состава № 068 из Москвы уже доставили на симферопольский вокзал.

В Новороссийске из-за атаки БПЛА горит перевалочный комплекс:

Какие поезда задерживаются и на сколько?

Из Крыма:

  • № 174 Евпатория — Москва — на 9,5 часа;
  • № 92 Севастополь — Москва — на 10 часов;
  • № 98 Симферополь — Москва — на 7,5 часа;
  • № 184 Севастополь — Мурманск — на 9 часов.

В Крым:

  • № 316 Адлер — Симферополь — на 6,5 часа;
  • № 025 Минеральные Воды — Симферополь — на 5 часов;
  • № 092 Москва — Севастополь — на 5 часов;
  • № 173 Москва — Евпатория — на 4 часа;
  • № 028 Москва — Симферополь — на 3,5 часа.

По данным перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», продажа билетов на ряд поездов в крымском направлении приостановлена. Пассажиры, чьи рейсы сейчас задерживаются или отправляются не с начальных станций своего маршрута, могут вернуть билеты без удержания сборов и штрафов.

Как писали Юга.ру, в ночь на 8 июня в Крыму БПЛА атаковали пассажирский поезд. Погиб помощник машиниста, машинист ранен.

Безопасность Железная дорога Крым Крымский мост Поезда Происшествия СВО Транспорт

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