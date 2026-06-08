После атаки БПЛА по Крыму не ходят поезда. Пассажиров перевозят автобусами, задержки — до 10 часов

После ночной атаки беспилотников в Крыму пассажиров поездов стали перевозить на автобусах из Керчи. Составы задерживаются на 10 часов

8 июня телеграм-канал «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что на Крымской железной дороге временно приостановили движение поездов после ночной атаки беспилотников. Из-за ЧП составы в сторону материковой части России теперь отправляются из Керчи, а пассажиров до станций доставляют автобусами по мере их заполнения.



Как устроена схема движения?

Часть пассажиров поезда № 92 (Севастополь — Москва) от 7 июня отправили в Керчь.

Готовится отправка автобусами из Симферополя пассажиров рейсов № 174 (Евпатория — Москва) и № 98 (Симферополь — Москва).

Во второй половине дня с вокзала Симферополя автобусы повезут к поездам пассажиров составов № 316 (в Адлер), № 25 (в Минводы) и № 27/28 (в Москву). Пассажиров московского рейса планируют отправить из Симферополя по графику — в 17:10.

Пассажиров, которые ехали в Крым со стороны материка, также пересаживают на автобусы. Поезда из Санкт-Петербурга (№ 77 и № 7) сейчас следуют до Симферополя, а пассажиров состава № 068 из Москвы уже доставили на симферопольский вокзал.