В сочинском Дендрарии зацвело коралловое дерево

Краснодарский край

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В июле в Сочинском нацпарке зацвело южноамериканское дерево эритрина

В дендрарии Сочи около дома-музея «Вилла «Надежда» зацвело декоративное коралловое дерево эритрина. Это листопадное дерево до восьми метров в длину с красными цветками необычной формы, сообщили 29 июля в пресс-службе нацпарка.

Родиной дерева является Южная Америка. Чаще всего его можно встретить в Африке, Малайзии, Бразилии, Аргентине и Уругвае. В Сочи растет самый распространенный вид этого дерева — петушиный гребень. Оно будет цвести до конца сентября.

Дерево обладает большим запасом нектара и иногда он вытекает из цветков. В Южной Америке его опыляют колибри или мелкие грызуны. В некоторых странах жители используют это дерево для изготовления лекарств и косметики.

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В сочинском Дендрарии зацвело коралловое дерево

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