Жара до 30 °C. Какая погода ожидается в Краснодаре и крае в начале недели
Синоптики рассказали о погоде 8 июня в Краснодаре и на Черноморском побережье
Краевой гидрометцентр сообщил, что 8 июня на Кубани ожидается переменная облачность. Ночью и днем осадков не будет, однако ближе к вечеру местами пройдут дожди. Температура воздуха днем прогреется до 30 °C.
В Краснодаре также будет переменная облачность и до 30 °C жары днем. 8 июня осадков не ожидается, но с 9 июня пойдут дожди, а температура воздуха немного понизится.
На Черноморском побережье осадков и сильного ветра не предвидится. Днем на побережье будет от 22 до 27°С.
Кубанские реки могут выйти из берегов:
Также до конца суток 8 июня в нижнем течении реки Кубань поднимется уровень воды, местами до опасных отметок. В Лабинском, Мостовском, Успенском районах, в Армавире, Усть-Лабинске и Тихорецке сохраняется переувлажнение почвы.
Ранее Юга.ру писали, что профессор КубГАУ Василько оценила последствия залповых ливней для урожая на Кубани.