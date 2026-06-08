Жара до 30 °C. Какая погода ожидается в Краснодаре и крае в начале недели

Синоптики рассказали о погоде 8 июня в Краснодаре и на Черноморском побережье

Краевой гидрометцентр сообщил, что 8 июня на Кубани ожидается переменная облачность. Ночью и днем осадков не будет, однако ближе к вечеру местами пройдут дожди. Температура воздуха днем прогреется до 30 °C.



В Краснодаре также будет переменная облачность и до 30 °C жары днем. 8 июня осадков не ожидается, но с 9 июня пойдут дожди, а температура воздуха немного понизится.

На Черноморском побережье осадков и сильного ветра не предвидится. Днем на побережье будет от 22 до 27°С.