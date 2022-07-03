В Сочи курорт поможет WWF восстановить популяцию переднеазиатского леопарда

15 июля хотят сделать Днем переднеазиатского леопарда. На «Курорте Красная Поляна» в этот день откроют фотовыставку

Напомним, обитающий на Кавказе переднеазиатский леопард занесен в Красную книгу России. В 2009 году в Сочинском нацпарке запустили программу по восстановлению популяции этого вида, а в 2019 году ее продлили. В 2022 году «Курорт Красная Поляна» стал партнером программы, которую разработали Российская академия наук и Всемирный фонд дикой природы (WWF). За средства курорта создадут новый пункт видеомониторинга в Сочинском нацпарке. Благодаря специальным камерам удается ловить самые важные моменты в жизни животных: например, здесь в кадр попала первая охота годовалого Лео.

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Зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко предложил отмечать День переднеазиатского леопарда 15 июля. В эту дату шесть лет назад впервые выпустили на природу животных, рожденных в Центре восстановления леопарда Сочинского нацпарка. Ими стали два самца и одна самка. «Восстановление популяции переднеазиатского леопарда — масштабная задача, решить которую можно, только объединившись. Праздник «День переднеазиатского леопарда» организуют Минприроды России, администрация Сочи, особо охраняемые природные территории, «Курорт Красная Поляна». Это синергия идей, возможностей и стремлений во благо сохранения биоразнообразия Кавказа», — прокомментировала руководительница Росзаповедцентра Минприроды России Дарья Мацук.

© Изображение предоставила пресс-служба «Курорта Красная Поляна»

«Курорт Красная Поляна» разработал символику для праздника с местными художниками. Центр концепции социальной рекламы, печатной продукции, одежды и аксессуаров — образ леопарда, который прыгает в дикую природу. 15 июля на курорте откроют фотовыставку «Переднеазиатский леопард на Кавказе», проведут экоуроки для детей и разыграют призы в викторине. Хотя отмечать День леопарда собираются в середине лета, за время работы программы по восстановлению популяции этих зверей выяснили, что выпускать их лучше в апреле-мае. Весной и летом леопардам легче всего добывать еду, а значит, они с большей вероятностью успеют освоиться к холодам и выживут на свободе. Несколько леопардов, выпущенных из нацпарка, погибли от истощения, паразитов, лавин и браконьеров.