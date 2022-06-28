В «‎Сафари-парке» в Сочи посетители сняли фото истощенных животных

28 июня в городских пабликах Сочи появилось фото из местного «Сафари-парка» с призывом разобраться, почему животные выглядят изможденными. Через несколько часов на место приехали представители полиции и прокуратуры

Авторы фото указали, что сделали их в селе Ахштырь в местном зоопарке.

«Животные настолько измучены, что уже трудно определить их вид и породу, по всей видимости они находятся в климатической зоне, которая им не подходит от слова совсем. Мы склоняемся к тому, что на фото верблюды, если неверно определили — поправьте нас». Так подписано фото в соцсетях.

Местные жители рассказали информационному порталу sochi1, что зоопарк в селе давно не работает. Он занимает земли нацпарка, хотя должен был освободить территорию. Жители посчитали, что животных бросили на произвол судьбы. По их словам, сейчас в вольере живёт 10 истощенных животных. Позже в пабликах Сочи появился комментарий от директора «Сафари Парка».