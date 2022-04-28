В нацпарке Сочи вылечили зубы девятилетнему леопарду Филоу из Швеции

Переднеазиатский леопард Филоу живет в сочинском Центре восстановления леопарда уже полтора года. Его привезли из Шведского зоопарка для разведения потомства к выпуску в природу. Во время перелета из-за стресса Филоу повредил три клыка о металлические прутья клетки.

Чтобы у леопарда не было инфекционных осложнений его решили прооперировать. Для этого из Москвы приехали ветеринары Михаил Альшицкий и Наталья Корнилова. В прошлом Альшицкий был главврачом Московского зоопарка, а Корнилова — специалист в области стоматологии диких животных.

Филоу прочистили зубные каналы и запломбировали зубы. Это уже вторая стоматологическая операция леопарда. Сейчас самец в прекрасной форме и хорошем самочувствии, рассказали в пресс-службе нацпарка Сочи.

Юга.ру уже рассказывали о лечении леопардов в Сочи. Летом 2021 плановое стоматологическое лечение проводили самке леопарда Аибге.