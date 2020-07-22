В Новороссийске оштрафовали мужчину за содержание леопарда в вольере частного дома

Прокуратура Краснодарского края 22 июля сообщила, что в Новороссийске оштрафовали владельца леопарда

Азово-Черноморский межрайонный природоохранный прокурор инициировал возбуждение уголовного дела против 23-летнего жителя Приморского края Трофима Прокопца. Его обвинили в незаконном содержании и приобретении особо ценного дикого животного (ч. 1 ст. 258.1 УК РФ).

Приморский районный суд Новороссийска установил, что 14 июня 2019 года Прокопец купил за 150 тыс. рублей у директора передвижного зоопарка «Лигер» в городе Усть-Илимске Иркутской области самку леопарда (относится к перечню особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу России и охраняемых международными договорами РФ).

Позже мужчина перевез животное в Новороссийск, где содержал леопарда в вольере частных домов. Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к штрафу в 40 тыс. рублей.

Уголовное дело в отношении директора зоопарка выделено в отдельное производство, уточнили 22 июля в пресс-службе краевой прокуратуры.