1 июня в Краснодаре заработали три детских сада. Один из них раньше был частным, другой собирались открыть в сентябре 2021 года на месте заброшенного недостроя, третий стал единственным в пригородном поселке

1 июня в Краснодаре открыли три детских сада: на улице Рылеева, 356, в поселках Водники и Новознаменском.

Детсад на Рылеева, 356 был в частной собственности, в 2020 году город его вернул. Там решили сделать капитальный ремонт. Тогда же в собственность муниципалитета перешли еще пять садов, но один из них решили не реконструировать.

О детсаде на 190 мест в Водниках по улице Ботанической говорили давно. Раньше на его месте был заброшенный 30-летний недострой, в котором также планировали открыть дошкольное учреждение, и частные гаражи. О планах демонтировать старую конструкцию и возвести новое здание рассказали в конце 2019 года. По словам экс-мэра Евгения Первышова, в тот момент в Водниках работал всего один детский сад, которому давно пора было переехать из ветхого помещения. Он заявил, что новое учреждение откроют в сентябре 2021 года. В октябре оказалось, что сад достроен на 94%, его пообещали открыть до Нового года. К этому времени он получил разрешение на ввод в эксплуатацию.