В Краснодаре открыли три детских сада
1 июня в Краснодаре заработали три детских сада. Один из них раньше был частным, другой собирались открыть в сентябре 2021 года на месте заброшенного недостроя, третий стал единственным в пригородном поселке
1 июня в Краснодаре открыли три детских сада: на улице Рылеева, 356, в поселках Водники и Новознаменском.
Детсад на Рылеева, 356 был в частной собственности, в 2020 году город его вернул. Там решили сделать капитальный ремонт. Тогда же в собственность муниципалитета перешли еще пять садов, но один из них решили не реконструировать.
О детсаде на 190 мест в Водниках по улице Ботанической говорили давно. Раньше на его месте был заброшенный 30-летний недострой, в котором также планировали открыть дошкольное учреждение, и частные гаражи. О планах демонтировать старую конструкцию и возвести новое здание рассказали в конце 2019 года. По словам экс-мэра Евгения Первышова, в тот момент в Водниках работал всего один детский сад, которому давно пора было переехать из ветхого помещения. Он заявил, что новое учреждение откроют в сентябре 2021 года. В октябре оказалось, что сад достроен на 94%, его пообещали открыть до Нового года. К этому времени он получил разрешение на ввод в эксплуатацию.
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Учреждение рассчитано на десять групп, включая две ясельные. В детсад пойдут дети из поселков Водники и Прогресс, в каждом живет около 2,5 тыс. человек. Здание состоит из трех двухэтажных блоков общей площадью 6 тыс. кв. метров. Там предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, кабинет рисования, пищеблок, прачечная, медицинские и административные помещения. На территории установили теневые навесы, создали игровые площадки и большую спортивную зону.
Для поселка Новознаменского открывшийся детский сад — первый. Он расположен в ЖК «Сосновый бор» на улице Геннадия Казаджиева и рассчитан на 250 детей в десяти обычных и двух ясельных группах. Здание оборудовали кабинетом логопеда, медицинским блоком, пищеблоком, бытовой зоной, залом для спорта и музыки. Детсад строили с 2019 года и также планировали открыть в 2021-м. В соседнем поселке Знаменском садик на 250 мест заработал на два месяца раньше.
Ранее Юга.ру показывали, как выглядят поселки Знаменский и Новознаменский с высоты.