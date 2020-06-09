В Краснодаре собираются заново открыть пять детсадов, которые раньше были частными

В 90-х годах XX века помещения ряда городских детсадов передали различным ведомствам, а некоторые из них перешли в частную собственность. В 2019 году администрация Краснодара начала возвращать помещения, чтобы после ремонта открыть в них дошкольные учреждения.

«Будем вести переговоры по тем детским садам, которые 10-20 лет назад переходили во всевозможные службы и структуры, чтобы вернуть здания муниципалитету и возобновить в них работу детсадов», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов 9 июня в ходе посещения строительных площадок.

В мэрии города отметили, что на июнь 2020 года в муниципальную собственность возвратили шесть детсадов. Пять из них планируют открыть после обновления: