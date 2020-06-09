В Краснодаре собираются заново открыть пять детсадов, которые раньше были частными
В администрации Краснодара 9 июня обсудили работу пяти детских садов, здания которых находились в частной собственности
В 90-х годах XX века помещения ряда городских детсадов передали различным ведомствам, а некоторые из них перешли в частную собственность. В 2019 году администрация Краснодара начала возвращать помещения, чтобы после ремонта открыть в них дошкольные учреждения.
«Будем вести переговоры по тем детским садам, которые 10-20 лет назад переходили во всевозможные службы и структуры, чтобы вернуть здания муниципалитету и возобновить в них работу детсадов», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов 9 июня в ходе посещения строительных площадок.
В мэрии города отметили, что на июнь 2020 года в муниципальную собственность возвратили шесть детсадов. Пять из них планируют открыть после обновления:
- здание бывшего детского сада № 11 на улице Рылеева, 356. Там идет подготовка к капитальному ремонту;
- здание бывшего ведомственного детского сада «Альтаир» в границах улиц Октябрьской, Рашпилевской, Советской и Комсомольской. Там готовят документы для проведения работ;
- здание детского сада на улице Молодежной, 2 в Комсомольском микрорайоне. Сейчас там проводят капитальный ремонт;
- здание бывшего детского сада «Колокольчик» по улице Дзержинского, 22/1. В помещении ведут подготовку к капитальному ремонту;
- также обновить планируют детский сад № 191 на улице Гидростроителей, 41. Ранее там размещалась детская школа искусств «Родник», однако потом она переехала в новое здание.
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В пресс-службе добавили, что еще одно учреждение, на улице Репина, 36, открылось в начале 2020 года. Ранее в этом здании был частный детсад «Солнышко».
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Калинина в 2021 году собираются открыть трехэтажный детский сад, который будет иметь лифт.