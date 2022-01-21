В краснодарском районе Новознаменском к 1 июня обещают открыть первый детский сад

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара

Здание детского сада в Новознаменском уже ввели в эксплуатацию. Детей туда начнут принимать 1 июня

В администрации Краснодара 21 января рассказали, что детский сад на 250 мест в районе ЖК «Сосновый бор» откроют летом. Сейчас учреждение оснащают необходимым оборудованием.

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В департаменте транспорта и дорожного хозяйства города сообщили, что для подъезда к детскому саду продлят существующую дорогу к школе № 84. Там сделают тротуары и место для разворота автомобилей. Обещают сделать это весной.

В детском саду разместят 12 групп, две из которых — ясельные. В здании сделают кабинет логопеда, медицинский блок, пищеблок, бытовую зону, зал для занятий спортом и музыкой.

В мэрии добавили, что в соседнем поселке Знаменском завершили строительство еще одного детского сада на 250 мест. Он находится на пересечении улиц Природной и Светлой.

Детские сады Краснодар Строительство

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