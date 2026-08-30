Где заправиться в Краснодаре 30 августа: адреса работающих АЗС
Власти Краснодара обновили данные о наличии топлива на АЗС 30 августа
30 августа МЦУ Краснодара сообщил в телеграм-канале, что сегодня в городе работают 66 заправок. Еще 40 АЗС временно не отпускают топливо, а 9 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.
Наличие видов топлива по Краснодару:
- ДТ доступно на 60 АЗС;
- АИ-92 есть на 32 АЗС;
- АИ-95 — на 31 АЗС;
- АИ-100 продают только на 3 АЗС.
Список работающих АЗС по сетям и улицам:
- «Роснефть»: трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Котовского, Ростовское шоссе, Бородинская, Дзержинского, Кубанская Набережная, Крупской;
- «Лукойл»: Тургенева, проспект Чекистов, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров;
- «Газпром»: Красных Партизан, Российская, Ростовское шоссе, Ейское шоссе;
- «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, Кирилла Россинского, Евдокимовская, Восточно-Кругликовская, Калинина, Западный обход, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская, трасса Краснодар — Кропоткин (возле хутора Ленина и по направлению в город);
- Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская;
- «Татнефть»: Ростовское шоссе;
- VP: возле поселка Индустриального;
- «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе;
- Teboil: Сормовская, Красных Партизан;
- «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе;
- Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан;
- «Ирбис»: Степана Разина;
- PNB: Монтажников, Шевченко;
- «ЮНК»: Российская;
- «Партнер»: Уральская;
- «ОПТИ»: Красных Партизан;
- Petrol: 70-летия Октября.
Как писали Юга.ру, в июле в Краснодарском крае сильнее всего подорожали сахар и бензин.
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