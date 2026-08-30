Где заправиться в Краснодаре 30 августа: адреса работающих АЗС

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik.com, freepik.com
    © Фото freepik.com, freepik.com

Власти Краснодара обновили данные о наличии топлива на АЗС 30 августа

30 августа МЦУ Краснодара сообщил в телеграм-канале, что сегодня в городе работают 66 заправок. Еще 40 АЗС временно не отпускают топливо, а 9 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Наличие видов топлива по Краснодару:

  • ДТ доступно на 60 АЗС;
  • АИ-92 есть на 32 АЗС;
  • АИ-95 — на 31 АЗС;
  • АИ-100 продают только на 3 АЗС.

Читайте также:

Список работающих АЗС по сетям и улицам:

  • «Роснефть»: трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Котовского, Ростовское шоссе, Бородинская, Дзержинского, Кубанская Набережная, Крупской;
  • «Лукойл»: Тургенева, проспект Чекистов, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров;
  • «Газпром»: Красных Партизан, Российская, Ростовское шоссе, Ейское шоссе;
  • «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, Кирилла Россинского, Евдокимовская, Восточно-Кругликовская, Калинина, Западный обход, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская, трасса Краснодар — Кропоткин (возле хутора Ленина и по направлению в город);
  • Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская;
  • «Татнефть»: Ростовское шоссе;
  • VP: возле поселка Индустриального;
  • «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе;
  • Teboil: Сормовская, Красных Партизан;
  • «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе;
  • Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан;
  • «Ирбис»: Степана Разина;
  • PNB: Монтажников, Шевченко;
  • «ЮНК»: Российская;
  • «Партнер»: Уральская;
  • «ОПТИ»: Красных Партизан;
  • Petrol: 70-летия Октября.

Как писали Юга.ру, в июле в Краснодарском крае сильнее всего подорожали сахар и бензин.

Автомобили Город Краснодар Нефть Топливо Транспорт Экономика

Все материалы по теме:

Новости

Под Анапой горят плавни на площади 10 гектаров. Движение по трассе перекрыли
В Новороссийске УК за свой счет отремонтирует пострадавшую от БПЛА многоэтажку. Ранее к оплате хотели привлечь жителей
Где заправиться в Краснодаре 30 августа: адреса работающих АЗС
На Кубани в 12 раз вырос спрос на генераторы электроэнергии
На Кубани старинную усадьбу Меснянкиных выставили на торги за 1 рубль. Но есть условие
В Краснодаре покажут и обсудят с кинологом фильм «Мой пес Гохан»

Лента новостей

«Я не понимаю, откуда у людей столько ненависти!»
28 августа, 09:45
«Я не понимаю, откуда у людей столько ненависти!»
Уличный художник Miles из Краснодара — о пиксельных сердцах, сталкинге и мечте создать арт-объект в парке Галицкого
Битва за лес, «корчия» и засыпанный Карасун
26 августа, 18:16
Битва за лес, «корчия» и засыпанный Карасун
Создательница «Непарадного Краснодара» Анастасия Передреева — об экологической истории города
С любовью к малой родине
27 августа, 16:46
С любовью к малой родине
На фестивале «Традиции родного края» южане поработали в питомнике лошадей, освоили народные промыслы и организовали фотовыставку

Реклама на сайте