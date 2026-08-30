Где заправиться в Краснодаре 30 августа: адреса работающих АЗС

30 августа МЦУ Краснодара сообщил в телеграм-канале, что сегодня в городе работают 66 заправок. Еще 40 АЗС временно не отпускают топливо, а 9 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Наличие видов топлива по Краснодару: