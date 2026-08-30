В Новороссийске УК за свой счет отремонтирует пострадавшую от БПЛА многоэтажку. Ранее к оплате хотели привлечь жителей

Власти Новороссийска заявили, что жильцы пострадавшего от атаки БПЛА дома не будут платить за ремонт подъездов и фасадов. Все расходы компенсирует УК

Предыстория: 20 августа жильцы пострадавшего после атаки БПЛА дома на улице Мефодиевской в Новороссийске рассказали , что управляющая компания предложила им отремонтировать подъезд, фасад и заменить окна за свой счет. Общая сумма составила почти 2,4 млн рублей. Горожане отметили, что компенсаций от государства едва хватает на восстановление собственных квартир.

28 августа замглавы Новороссийска Рафаэль Бегляров встретился с жителями дома и сообщил, что никаких сборов с горожан не будет. УК «НУК» полностью оплатит ремонт пострадавшей многоэтажки.

«В Восточном районе города пострадало шесть домов, находящихся под управлением АО «НУК», по улицам Мефодиевской, Первомайской, Сакко и Ванцетти и Сибирской. Достигнута договоренность с собственником АО «НУК» о возмещении затрат на восстановление общедомового имущества многоквартирных домов», — написал чиновник.