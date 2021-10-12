Власти Краснодара пообещали открыть детсад в пригороде до нового года

Новый детский сад в краснодарском поселке Водники обещают открыть до 31 декабря

Напомним, в 2019 году в краснодарском поселке Водники началось строительство нового детского сада на 190 мест. Ранее на этом месте более 30 лет стоял брошенный недострой, который признали опасным и снесли. Также территорию очистили от гаражей и сараев, которые соорудили незаконно. В прошлом октябре мэр проинспектировал ход работ и предположил, что к сентябрю 2021 года детсад примет первых воспитанников.

12 октября исполняющий обязанности главы Краснодара Евгений Наумов посетил стройку. Сейчас детский сад готов на 94% и планируется, что до конца декабря его введут в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе администрации города. После окончания работ детсад примет не только воспитанников из старого здания, но детей из поселков Водники и Прогресс. Сейчас ведется устройство внутренних санитарно-технических систем, монтаж теневых навесов, устройство фасада, отдельночные работы и благоустройство территории.