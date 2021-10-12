Власти Краснодара пообещали открыть детсад в пригороде до нового года
Новый детский сад в краснодарском поселке Водники обещают открыть до 31 декабря
Напомним, в 2019 году в краснодарском поселке Водники началось строительство нового детского сада на 190 мест. Ранее на этом месте более 30 лет стоял брошенный недострой, который признали опасным и снесли. Также территорию очистили от гаражей и сараев, которые соорудили незаконно. В прошлом октябре мэр проинспектировал ход работ и предположил, что к сентябрю 2021 года детсад примет первых воспитанников.
12 октября исполняющий обязанности главы Краснодара Евгений Наумов посетил стройку. Сейчас детский сад готов на 94% и планируется, что до конца декабря его введут в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе администрации города.
После окончания работ детсад примет не только воспитанников из старого здания, но детей из поселков Водники и Прогресс.
Сейчас ведется устройство внутренних санитарно-технических систем, монтаж теневых навесов, устройство фасада, отдельночные работы и благоустройство территории.
Площадь нового детсада составит около 6 тыс. кв. метров. Здание будет состоять из трех двухэтажных блоков, где расположатся десять групп, в том числе две — для детей ясельного возраста, а также пищеблок, прачечная, медицинский блок, помещения охраны и администрации учреждения, залы для музыкальных занятий, физкультуры и рисования.
На территории детского сада будет десять площадок для групп и столько же теневых навесов, зоны для подвижных игр с гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами.
Напомним, в августе власти Краснодара рассказали о планах построить детский сад в военном городке на улице Репина.