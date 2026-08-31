Синоптики рассказали, когда в Краснодарском крае наступит климатическая осень

Краснодарский край

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  • © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру
    © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру

В Краснодарском гидрометцентре дали прогноз на начало осени

27 августа замначальника Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова сообщила «Бизнес ФМ Краснодар», что сентябрь на Кубани будет традиционно «летним», а климатическая осень придет в регион только в середине — конце октября.

По словам синоптика, границей между сезонами служит переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в 15 °C в сторону понижения.

Краснодар «утопает» в амброзии:

«По многолетним наблюдениям, на территории края лето заканчивается обычно в конце сентября, то есть сентябрь на Кубани является летним месяцем. В отличие от жарких июня, июля и августа, в сентябре устанавливается комфортная погода. Начало осени характеризуется теплой солнечной погодой с умеренно высокими дневными температурами и прохладными ночами», — пояснила Светлана Попова.

Синоптик отметила, что в сентябре среднемесячная температура в Краснодарском крае будет около и выше нормы, а осадков выпадет меньше. При этом вторая половина октября принесет в регион похолодание ниже 10 °C и первые заморозки, а в середине ноября начнется предзимье.

Как писали Юга.ру, когда на курортах Кубани спадет жара и начнется бархатный сезон.

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