Синоптики рассказали, когда в Краснодарском крае наступит климатическая осень

В Краснодарском гидрометцентре дали прогноз на начало осени

27 августа замначальника Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова сообщила «Бизнес ФМ Краснодар», что сентябрь на Кубани будет традиционно «летним», а климатическая осень придет в регион только в середине — конце октября.

По словам синоптика, границей между сезонами служит переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в 15 °C в сторону понижения.