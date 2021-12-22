В пригороде Краснодара почти достроили детский сад на 190 мест

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы мэрии Краснодара
    © Фото пресс-службы мэрии Краснодара

Новый детсад в поселке Водники получил разрешение на ввод в эксплуатацию

В пресс-службе мэрии рассказали, что городской департамент архитектуры и градостроительства одобрил ввод в эксплуатацию нового детского сада в поселке Водники. Детсад на 190 мест заработает в 2022 году после лицензирования, покупки оборудования и набора педагогов. 

Учреждение рассчитано на десять групп, включая две ясельные. В детсад пойдут дети из поселков Водники и Прогресс, в каждом живет около 2,5 тыс. человек. 

  • © Фото пресс-службы мэрии Краснодара
    © Фото пресс-службы мэрии Краснодара
  • © Фото пресс-службы мэрии Краснодара
    © Фото пресс-службы мэрии Краснодара
  • © Фото пресс-службы мэрии Краснодара
    © Фото пресс-службы мэрии Краснодара

Здание состоит из трех двухэтажных блоков общей площадью около 6 тыс. кв. метров. Там будут работать музыкальный и физкультурный залы, кабинет рисования, пищеблок, прачечная, медицинские и административные помещения. На территории установили теневые навесы, создали игровые площадки и большую спортивную зону.

Напомним, в октябре бывший исполняющий обязанности главы Краснодар Евгений Наумов посетил стройку и оценил готовность объекта. Тогда в пресс-службе мэрии сказали, что детский сад в Водниках откроют до конца года. 

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Утром губернатор Вениамин Кондратьев написал у себя в соцсетях, что в сочинском поселке Красная Поляна завершают строительство школы и детского сада.

В пресс-службе мэрии напомнили, что детсад на 250 мест строят в поселке Березовом, в следующем году начнут строить еще семь учреждений в Краснодаре. В конце ноября в поселке Плодородном приступили к строительству детского сада и школы, работы обещают завершить в 2023 году. Неделю назад новый детсад открыли в Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара.

Посмотреть, где в городе строятся или планируются школы и детсады, можно в специальном разделе на сайте мэрии Краснодара.

Дети Детские сады Строительство

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