В пригороде Краснодара почти достроили детский сад на 190 мест

Новый детсад в поселке Водники получил разрешение на ввод в эксплуатацию

В пресс-службе мэрии рассказали, что городской департамент архитектуры и градостроительства одобрил ввод в эксплуатацию нового детского сада в поселке Водники. Детсад на 190 мест заработает в 2022 году после лицензирования, покупки оборудования и набора педагогов. Учреждение рассчитано на десять групп, включая две ясельные. В детсад пойдут дети из поселков Водники и Прогресс, в каждом живет около 2,5 тыс. человек.

© Фото пресс-службы мэрии Краснодара

© Фото пресс-службы мэрии Краснодара

© Фото пресс-службы мэрии Краснодара

Здание состоит из трех двухэтажных блоков общей площадью около 6 тыс. кв. метров. Там будут работать музыкальный и физкультурный залы, кабинет рисования, пищеблок, прачечная, медицинские и административные помещения. На территории установили теневые навесы, создали игровые площадки и большую спортивную зону. Напомним, в октябре бывший исполняющий обязанности главы Краснодар Евгений Наумов посетил стройку и оценил готовность объекта. Тогда в пресс-службе мэрии сказали, что детский сад в Водниках откроют до конца года.