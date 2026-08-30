На улицы Краснодара вернется троллейбус № 2. Транспорт не ходил с января
В Краснодаре троллейбус № 2 возобновит работу после семи месяцев перерыва
Департамент транспорта Краснодара сообщил в своем телеграм-канале, что 1 сентября снова начнет ходить троллейбус № 2 по маршруту «ж/д вокзал «Краснодар-I» — мегацентр «Красная площадь»». Он не работал с 22 января 2025 года.
Ограничения были связаны со строительством подземного пешеходного перехода на улице Дзержинского и переустройством инженерных сетей на этом участке.
Маршрут № 46 в Краснодаре снова изменят:
Напомним, что о строительстве подземного перехода на улице Дзержинского стало известно осенью 2024 года. Он обойдется почти в 154 млн рублей. Длина подземного перехода составит 74,5 метра, ширина — 4 метра. Для маломобильных граждан установят лифты.
Открыть подземник планировали в первой половине 2026 года. При этом еще в августе 2025 года мэр Краснодара Евгений Наумов признавал, что стройка идет с отставанием от графика.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре начнут сносить гаражи для строительства трамвайной линии на Западный Обход.