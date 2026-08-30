На улицы Краснодара вернется троллейбус № 2. Транспорт не ходил с января

Департамент транспорта Краснодара сообщил в своем телеграм-канале, что 1 сентября снова начнет ходить троллейбус № 2 по маршруту «ж/д вокзал «Краснодар-I» — мегацентр «Красная площадь»». Он не работал с 22 января 2025 года.

Ограничения были связаны со строительством подземного пешеходного перехода на улице Дзержинского и переустройством инженерных сетей на этом участке.