На улицы Краснодара вернется троллейбус № 2. Транспорт не ходил с января

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

В Краснодаре троллейбус № 2 возобновит работу после семи месяцев перерыва

Департамент транспорта Краснодара сообщил в своем телеграм-канале, что 1 сентября снова начнет ходить троллейбус № 2 по маршруту «ж/д вокзал «Краснодар-I» — мегацентр «Красная площадь»». Он не работал с 22 января 2025 года.

Ограничения были связаны со строительством подземного пешеходного перехода на улице Дзержинского и переустройством инженерных сетей на этом участке.

Маршрут № 46 в Краснодаре снова изменят:

Напомним, что о строительстве подземного перехода на улице Дзержинского стало известно осенью 2024 года. Он обойдется почти в 154 млн рублей. Длина подземного перехода составит 74,5 метра, ширина — 4 метра. Для маломобильных граждан установят лифты.

Открыть подземник планировали в первой половине 2026 года. При этом еще в августе 2025 года мэр Краснодара Евгений Наумов признавал, что стройка идет с отставанием от графика. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре начнут сносить гаражи для строительства трамвайной линии на Западный Обход.

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На улицы Краснодара вернется троллейбус № 2. Транспорт не ходил с января
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