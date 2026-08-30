Под Анапой горят плавни на площади 10 гектаров. Движение по трассе перекрыли

В районе хутора Чембурка под Анапой загорелись плавни. Площадь пожара достигла 10 гектаров

30 августа глава Анапы Светлана Маслова сообщила, что в районе хутора Чембурка произошел крупный пожар — загорелись плавни. Площадь возгорания к 14:00 достигла 10 гектаров. В ликвидации пожара задействованы 17 спасателей и четыре единицы техники.

В целях безопасности власти временно перекрыли движение по федеральной трассе. Ограничения действуют на участке от кольца в хуторе Чембурка до транспортной развязки возле станицы Анапской. Водителей просят заранее выбирать объездные маршруты.