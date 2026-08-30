Под Анапой горят плавни на площади 10 гектаров. Движение по трассе перекрыли

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Маковозовы» https://t.me/makovozovy/67382
    © Скриншот из телеграм-канала «Маковозовы» https://t.me/makovozovy/67382

В районе хутора Чембурка под Анапой загорелись плавни. Площадь пожара достигла 10 гектаров

30 августа глава Анапы Светлана Маслова сообщила, что в районе хутора Чембурка произошел крупный пожар — загорелись плавни. Площадь возгорания к 14:00 достигла 10 гектаров. В ликвидации пожара задействованы 17 спасателей и четыре единицы техники.

В целях безопасности власти временно перекрыли движение по федеральной трассе. Ограничения действуют на участке от кольца в хуторе Чембурка до транспортной развязки возле станицы Анапской. Водителей просят заранее выбирать объездные маршруты.

В заповеднике «Утриш» под Анапой потушили крупный пожар:

Местный блогер Андрей Маковозов рассказал, что плавни в этом районе горят почти каждый год. Сейчас дым от пожара виден из разных точек Анапы, в городе ощущается запах гари. Из-за порывистого ветра огонь стремительно распространяется.

Напомним, что один из крупных пожаров возник между Анапой и хутором Чембурка 22 ноября 2019 года. Из-за ветра пламя так же быстро распространилось, поэтому на курорте ввели режим повышенной готовности. Возгорание полностью потушили только утром 24 ноября. Тогда общая площадь пожара составила 24 га, а причиной назвали поджог.

Как писали Юга.ру, эколог оценил последствия очередного пожара в заповеднике «Утриш».

Анапа Пожароопасность Пожары Происшествия Экология

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Под Анапой горят плавни на площади 10 гектаров. Движение по трассе перекрыли
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