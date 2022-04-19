Экс-судья Хахалева отозвала жалобу на решение возбудить против нее уголовное дело

Краснодарский край

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  • Елена Хахалева © Кадр видео канала «Россия24» на youtube.com, youtube.com/Russia24TV
    Елена Хахалева © Кадр видео канала «Россия24» на youtube.com, youtube.com/Russia24TV

Верховный суд РФ не будет рассматривать жалобу бывшей кубанской судьи Елены Хахалевой

Напомним, Елена Хахалева раньше возглавляла коллегию по административным делам и входила в президиум крайсуда. В 2017 году в сети появилось видео, предположительно снятое на свадьбе дочери Хахалевой. Журналисты подсчитали, что весь праздник мог обойтись семье в 2 млн долларов. В 2018 году Елену Хахалеву исключили из президиума и отстранили от участия в процессах. В 2020 году Елену Хахалеву стали подозревать в прогулах (она отсутствовала на работе, но в табели рабочего времени эта информация не вносилась). По версии следствия, она пропустила 127 рабочих дней, таким образом она незаконно получила более 1 млн рублей. 13 июля 2020 года ее досрочно лишили судейской мантии.

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В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить против Елены Хахалевой уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». На заседании коллегии Хахалева отсутствовала: она вылетела в Ереван 8 декабря и не возвращалась в Россию.

4 апреля 2022 года в ВС РФ сообщили, что Хахалева подала жалобу на решение комиссии о разрешении возбудить против нее уголовное дело. Жалоба была назначена к рассмотрению на 12 апреля.

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«Производство прекратили в связи с отказом Хахалевой от жалобы... Жалобу должны были рассмотреть на прошлой неделе, однако представитель Хахалевой просил отложить заседание в связи с занятостью в другом процессе», — сообщает РИА «Новости».

Елена Хахалева Правосудие Суд

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Экс-судья Хахалева отозвала жалобу на решение возбудить против нее уголовное дело
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