Экс-судья Хахалева отозвала жалобу на решение возбудить против нее уголовное дело
Верховный суд РФ не будет рассматривать жалобу бывшей кубанской судьи Елены Хахалевой
Напомним, Елена Хахалева раньше возглавляла коллегию по административным делам и входила в президиум крайсуда. В 2017 году в сети появилось видео, предположительно снятое на свадьбе дочери Хахалевой. Журналисты подсчитали, что весь праздник мог обойтись семье в 2 млн долларов. В 2018 году Елену Хахалеву исключили из президиума и отстранили от участия в процессах. В 2020 году Елену Хахалеву стали подозревать в прогулах (она отсутствовала на работе, но в табели рабочего времени эта информация не вносилась). По версии следствия, она пропустила 127 рабочих дней, таким образом она незаконно получила более 1 млн рублей. 13 июля 2020 года ее досрочно лишили судейской мантии.
В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить против Елены Хахалевой уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». На заседании коллегии Хахалева отсутствовала: она вылетела в Ереван 8 декабря и не возвращалась в Россию.
4 апреля 2022 года в ВС РФ сообщили, что Хахалева подала жалобу на решение комиссии о разрешении возбудить против нее уголовное дело. Жалоба была назначена к рассмотрению на 12 апреля.
«Производство прекратили в связи с отказом Хахалевой от жалобы... Жалобу должны были рассмотреть на прошлой неделе, однако представитель Хахалевой просил отложить заседание в связи с занятостью в другом процессе», — сообщает РИА «Новости».