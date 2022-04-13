Галина Золина стала директором лицея Лобачевского в Усть-Лабинске, открытого при поддержке Дерипаски

8 апреля в Усть-Лабинске торжественно открыли Первый Университетский Лицей имени Н.И Лобачевского. Он построен при поддержке фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело»

Ранее Юга.ру писали, что в церемонии открытия академической школы с углубленным изучением естественных и точных наук приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий, основатель фонда «Вольное Дело» Олег Дерипаска. Сам лицей рассчитан на 475 учащихся 7-11 классов. Обучение там бесплатное, построенное на системе грантов. На сайте лицея сообщается, что руководителем ОАНО «Усть-Лабинский Лицей» является бывший вице-губернатор Краснодарского края Галина Золина.

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Ранее Галина Золина была ректором Тимирязевской академии. Эту должность она покинула в 2018 году. Позже в СМИ появилась информация, что Галина Золина, будучи главой Тимирязевской академии, незаконно перечислила себе премии на 1,4 млн рублей. После этого она пожаловалась на журналистов, которые не обратились к ней за комментарием, прежде чем писать о премиях.

Напомним, Золина — ближайшая соратница бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. В январе 2005 года он назначил ее заместителем главы Кубани. Она оказалась в числе первых чиновников, которых в 2015 году уволил новый руководитель региона Вениамин Кондратьев.