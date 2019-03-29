Золина прокомментировала информацию о незаконных премиях в 1,4 млн рублей
Бывший вице-губернатор Кубани Галина Золина 28 марта прокомментировала информацию о незаконном начислении себе премий на посту главы Тимирязевской академии
В СМИ 28 марта появилась информация, что Золина, будучи главой Тимирязевской академии, незаконно перечислила себе премии на 1,4 млн рублей. Это выяснила Счетная палата во время проверки. Заявление о нарушениях направили в Генпрокуратуру.
Комментарий Галины Золиной опубликовала «Живая Кубань». По информации издания, бывшая чиновница написала его на своей странице в фейсбуке — однако в момент публикации этой новости на странице Золиной такого поста найти не удалось. Возможно, он скрыт настройками конфиденциальности и доступен только для друзей.
Бывший ректор Тимирязевской академии написала, что журналисты не обратились к ней за комментариями, и это, по ее мнению, говорит о том, что «правда никому не нужна». Журналисты портала Юга.ру 28 марта направляли Галине Золиной запрос в фейсбуке и просили прокомментировать сообщение Счетной палаты о незаконном премировании, однако ответа не получили.
«Все это еще раз доказывает, что журналистика в крае вытравлена напрочь, а сама профессия переживает не лучшие времена. Хотя бы потому, что в соответствии с принципами журналистской деятельности, прежде чем донести информацию до аудитории, уважающий читателей, зрителей, слушателей и себя журналист (или издание) изучит все документы, проанализирует факты и, как того требует специфика профессии, выслушает вторую сторону. Верификацию в журналистике, как обязательный процесс проверки информации на достоверность, пока никто не отменял», — цитирует бывшего вице-губернатора «Живая Кубань».
Золина также посоветовала представителям некоторых СМИ принимать отвар дубовой коры, чтобы избавиться от «определенных расстройств».
По данным Единого государственного реестра юридических лиц, учредителем ООО «Редакция ТРК "Екатеринодар"» (куда входит информационное агентство «Живая Кубань») является Алексей Золин — сын Галины Золиной.
Как сообщали Юга.ру, Золина с 2005 года была заместителем главы Кубани Александра Ткачева. Она курировала социальную сферу и СМИ. Она оказалась в числе первых чиновников, которых в 2015 году уволил новый руководитель региона Вениамин Кондратьев.
В августе 2015 года Золина стала главой департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза РФ, который возглавил Ткачев. В декабре 2016-го ее назначили исполняющей обязанности ректора РГАУ имени Тимирязева, в январе 2018-го ее утвердили в должности руководителя вуза. В сентябре того же года Золина покинула эту должность после того, как Ткачев ушел с поста министра сельского хозяйства РФ.
Золина прокомментировала информацию о незаконных премиях в 1,4 млн рублей
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