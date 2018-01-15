И.о. ректора Тимирязевской академии Галина Золина объяснила массовые сокращения в вузе

И.о. ректора сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева Галина Золина прокомментировала информацию в СМИ и соцсетях о том, что в вузе прошли массовые увольнения

Как сообщали Юга.ру, в ноябре появилась информация о том, что меньше чем за год из Тимирязевской академии уволились более 150 человек. В декабре студенты вуза рассказали о допросах после серии одиночных пикетов против возможного увольнения декана факультета агрономии и биотехнологии.

В январе на сайте академии опубликовали обращение ректора, в котором Галина Золина отвечает на публикации в соцсетях и СМИ, которые представили «в негативном свете кадровую политику» вуза.

В письме говорится, что в 2017 году руководство вуза провело проверку всех подразделений для выявления возможностей повышения эффективности образовательной деятельности академии. Анализ показал, что в вузе работали так называемые хозрасчетные структуры, которые вместо учебной или научной деятельности занимались коммерцией, используя имущество университета.

«Некоторые руководители таких подразделений решили, что это их частный бизнес, и скрывали реальные доходы от вуза и государства. Вполне очевидно, что неучтенная прибыль не направлялась на развитие деятельности университета и увеличение заработной платы преподавателей и сотрудников», — говорится в обращении.

Проверки выявили, что в университете начисляли зарплату умершим людям, а некоторые сотрудники вуза недополучали часть оклада.

Исправление ситуации позволило повысить среднюю зарплату преподавателей до 100 тыс. рублей, но вызвало негативную реакцию у тех, кто годами получал незаконные доходы и теперь лишился их, говорится в письме. После того как схемы сокрытия доходов и другие нарушения были раскрыты, главы структурных подразделений уволились по собственному желанию.

Золина также объяснила конфликт вокруг сохранения земель академии, и в частности с деканом факультета агрономии и биотехнологии Александром Соловьевым, который выступал организатором протестов против продажи опытных полей под коммерческую застройку. По словам ректора, Соловьев не представил программу по работе с опытным участком, закрепленным за факультетом, а также неоднократно нарушал трудовые обязанности.

«В погоне за имиджем "публичного политика" он все больше стал отходить от своего основного рода деятельности по развитию кафедры и факультета — учебной, научной и административной работы», — следует из письма.

Деканы всех остальных факультетов написали открытое письмо, в котором осудили деятельность Соловьева.

Как сообщали Юга.ру, Галину Золину назначили и.о. ректора РГАУ им. Тимирязева в декабре 2016 года.