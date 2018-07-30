Ткачев рассказал, почему ушел с поста главы Минсельхоза

Бывший министр сельского хозяйства России Александр Ткачев назвал причину ухода с должности

Об этом Ткачев рассказал на встрече с работниками «Агрокомплекса Н.И. Ткачева».

«Когда случилась отставка правительства России, я попросил у руководства: хватит мне уже мотаться по стране. Я достаточно много работал на краевом уровне, региональном, федеральном. Хотел бы эти годы, пока есть силы и возможность, посвятить себя малой родине и вам», — цитирует экс-министра «Федерал Пресс».