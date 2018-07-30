Ткачев рассказал, почему ушел с поста главы Минсельхоза

Краснодарский край, Вся Россия

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Бывший министр сельского хозяйства России Александр Ткачев назвал причину ухода с должности

Об этом Ткачев рассказал на встрече с работниками «Агрокомплекса Н.И. Ткачева».

«Когда случилась отставка правительства России, я попросил у руководства: хватит мне уже мотаться по стране. Я достаточно много работал на краевом уровне, региональном, федеральном. Хотел бы эти годы, пока есть силы и возможность, посвятить себя малой родине и вам», — цитирует экс-министра «Федерал Пресс».

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Как писали Юга.ру, 14 мая стало известно, что Александр Ткачев покинет пост главы Минсельхоза.

Позже премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил кандидатуру председателя правления Россельхозбанка Дмитрия Петрушева на должность министра сельского хозяйства.

10 июля Александр Ткачев вошел в совет директоров «Агрокомплекса». 

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