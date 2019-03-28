Бывшего вице-губернатора Кубани и ректора Тимирязевской академии Золину заподозрили в незаконном начислении себе премий на 1,4 млн рублей
В Счетной палате в марте заявили, что бывший вице-губернатор Кубани Галина Золина, будучи главой Тимирязевской академии, незаконно перечислила себе премии на 1,4 млн рублей
Счетная палата во время проверки выяснила, что в августе 2017 года Золина получила премию в 600 тыс. рублей. Деньги были перечислены за счет средств от приносящей доход деятельности академии, что не предусмотрено законом. В декабре того же года Золина дважды выписала себе выплаты за счет субсидии из федерального бюджета на 490 и 300 тыс. рублей.
Палата сочла эти выплаты необоснованными. Уточняется, что Минсельхоз РФ, в ведении которого находится академия, не издавал указов о выплатах Золиной. В связи с этим заявление о нарушениях направили в Генеральную прокуратуру, сообщил 28 марта «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.
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Как сообщали Юга.ру, Золина с 2005 года была заместителем главы Кубани Александра Ткачева. Она оказалась в числе первых чиновников, которых в 2015 году уволил новый руководитель региона Вениамин Кондратьев.
В августе 2015 года года Галина Золина возглавила департамент научно-технологической политики и образования в структуре Минсельхоза РФ. В декабре 2016-го ее назначили исполняющей обязанности ректора РГАУ имени Тимирязева, а в январе 2018-го утвердили в должности руководителя вуза. В сентябре того же года Золина покинула этот пост.
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