Галину Золину назначили ректором Тимирязевской академии

Исполняющая обязанности ректора Тимирязевской академии Галина Золина утверждена в должности руководителя вуза

Приказ о назначении Золиной ректором Российского государственного аграрного университета — МСХА им. К.А. Тимирязева 24 января подписал замглавы Минсельхоза РФ Иван Лебедев. 29 января приказ был оглашен на заседании ученого совета вуза.

Как сообщали Юга.ру, бывший вице‑губернатор Краснодарского края Галина Золина заняла кресло и.о. ректора РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева в конце 2016 года. До этого, в августе 2016-го, она несколько была назначена директором департамента научно-технологической политики и образования в структуре Минсельхоза РФ, который возглавляет экс-губернатор Кубани Александр Ткачев.

За год ее правления вуз покинули 150 сотрудников, с декабря сотрудники и студенты проводят протестные акции.