Галину Золину назначили ректором Тимирязевской академии
Исполняющая обязанности ректора Тимирязевской академии Галина Золина утверждена в должности руководителя вуза
Приказ о назначении Золиной ректором Российского государственного аграрного университета — МСХА им. К.А. Тимирязева 24 января подписал замглавы Минсельхоза РФ Иван Лебедев. 29 января приказ был оглашен на заседании ученого совета вуза.
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Как сообщали Юга.ру, бывший вице‑губернатор Краснодарского края Галина Золина заняла кресло и.о. ректора РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева в конце 2016 года. До этого, в августе 2016-го, она несколько была назначена директором департамента научно-технологической политики и образования в структуре Минсельхоза РФ, который возглавляет экс-губернатор Кубани Александр Ткачев.
За год ее правления вуз покинули 150 сотрудников, с декабря сотрудники и студенты проводят протестные акции.
Сама Золина объяснила массовые сокращения тем, что при проверках в вузе обнаружились «так называемые хозрасчетные структуры, которые вместо учебной или научной деятельности занимались коммерцией, используя имущество университета». По ее словам, после того как схемы сокрытия доходов и другие нарушения были раскрыты, главы структурных подразделений уволились по собственному желанию.
Также она прокомментировала увольнение декана факультета агрономии и биотехнологии Александра Соловьева, выступавшего против передачи опытных полей академии под коммерческую застройку. По словам Золиной, Соловьев не представил программу по работе с опытным участком, закрепленным за факультетом, неоднократно нарушал трудовые обязанности, а также «в погоне за имиджем "публичного политика" он все больше стал отходить от своего основного рода деятельности по развитию кафедры и факультета».
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