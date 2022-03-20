Краснодарцам предлагают построить землянку за 200 тыс. рублей

На сервисе «Авито» предложили краснодарцам построить землянку. Стоимость работ — от 200 тыс. рублей и зависит «от удаленности места и площади самой землянки». Создатель объявления утверждает, что бригада может построить землянку из бруса в любой местности и сдать «под ключ», а еще полагает, что там можно будет укрыться от опасности.

Автор объявления пользуется сервисом с 2013 года, но других объявлений в профиле нет. Зато предложение о землянке пользуется популярностью — 20 марта его просмотрело более 240 человек. Первые отзывы стали появляться в августе 2021 года. Среди них есть ироничные.

«В комплекте к землянке нет алюминиевых кастрюль на голову!!!Безобразие!!Без кастрюль инопланетный разум легко проникнет в ваш мозг!!Будет крайне осторожны!!!», — прокомментировал пользователь Андрей.