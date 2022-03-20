Краснодарцам предлагают построить землянку за 200 тыс. рублей
На «Авито» предлагают построить землянку в Краснодаре за 200 тыс. рублей
На сервисе «Авито» предложили краснодарцам построить землянку. Стоимость работ — от 200 тыс. рублей и зависит «от удаленности места и площади самой землянки». Создатель объявления утверждает, что бригада может построить землянку из бруса в любой местности и сдать «под ключ», а еще полагает, что там можно будет укрыться от опасности.
Автор объявления пользуется сервисом с 2013 года, но других объявлений в профиле нет. Зато предложение о землянке пользуется популярностью — 20 марта его просмотрело более 240 человек. Первые отзывы стали появляться в августе 2021 года. Среди них есть ироничные.
«В комплекте к землянке нет алюминиевых кастрюль на голову!!!Безобразие!!Без кастрюль инопланетный разум легко проникнет в ваш мозг!!Будет крайне осторожны!!!», — прокомментировал пользователь Андрей.
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Кто-то называет продавца «хорошим человеком с юмором», а кто-то — провокатором. Одна пользовательница предположила, что у бригады много заказов, раз на ее сообщение не отвечают, а два человека оставили хвалебные отклики.
«все хорошо. землянка супер всем советую», — написал покупатель.
Аналогичных предложений в Краснодарском крае нет, но на «Авито» продают печи-буржуйки «для отопления окружающего воздуха в небольших жилых и производственных помещениях, а также палатках, землянках, шалашах».
А тем, кому хочется остаться в городе, в Краснодаре предлагают квартиру за 10 млн рублей в памятнике архитектуры. Недавно в городе по ошибке решили продать двухкомнатную квартиру в пятиэтажке за 6,3 млрд рублей. Напомним, в декабре на «Авито» продавали дом на дереве в Сочи «для настоящих мужиков» за 2 млн рублей.
Если жилищный вопрос решен, а купить что-нибудь все еще хочется, продавцы на «Авито» предлагают обед из McDonald's за 30 тыс. руб (сеть ресторанов временно ушла из России); детские игрушки за миллионы рублей; котов: атеиста, православного и мусульманина.