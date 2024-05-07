С начала 2024 года в Новороссийске собрали 1 млн рублей курортного сбора

В первом квартале 2024 года в Новороссийске собрали 1 млн рублей курортного сбора. По итогам года власти города рассчитывают получить 7 млн рублей сбора. Об этом замглавы Новороссийска Екатерина Степаненко сообщила на аппаратном совещании в администрации.

«По результатам работы на сегодняшний день в бюджет города поступило более 1 млн рублей. Прогнозируемые объемы поступления в краевой бюджет от уплаты курортного сбора — более 7 млн рублей», — заявила Степаненко.

В Новороссийске заключили договоры с 109 из 134 потенциальных операторов курортного сбора. Объем городского сбора сейчас составляет 30 рублей. Его взимают с 1 января 2024 года.



В августе 2023 года жители Новороссийска ответили Юга.ру, нужен ли городу курортный сбор и куда, по их мнению, стоит потратить эти средства.