С начала 2024 года в Новороссийске собрали 1 млн рублей курортного сбора

Краснодарский край

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  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В бюджет Новороссийска в 2024 году поступил 1 млн рублей курортного сбора

В первом квартале 2024 года в Новороссийске собрали 1 млн рублей курортного сбора. По итогам года власти города рассчитывают получить 7 млн рублей сбора. Об этом замглавы Новороссийска Екатерина Степаненко сообщила на аппаратном совещании в администрации.

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«По результатам работы на сегодняшний день в бюджет города поступило более 1 млн рублей. Прогнозируемые объемы поступления в краевой бюджет от уплаты курортного сбора — более 7 млн рублей», — заявила Степаненко.

В Новороссийске заключили договоры с 109 из 134 потенциальных операторов курортного сбора. Объем городского сбора сейчас составляет 30 рублей. Его взимают с 1 января 2024 года.

В августе 2023 года жители Новороссийска ответили Юга.ру, нужен ли городу курортный сбор и куда, по их мнению, стоит потратить эти средства.

Как писали ранее Юга.ру, в Сочи благоустроят сквер за 60 млрд рублей из средств курортного сбора.

Деньги Курортный сбор Курорты и туризм Новороссийск

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