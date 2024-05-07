В Краснодаре пройдет лекция про Александра II «Освободитель, реформатор и просто красавец»

В краснодарском центре притяжения «Пятница» 11 мая состоится лекция «Освободитель, реформатор и просто красавец» от местного образовательного проекта «Популярная история» (16+)

Программа: можно ли считать Александра II лучшим императором России;

почему на него было совершено так много покушений;

была ли продажа Аляски ошибкой;

кто занимал главное место в сердечке императора;

какое милое увлечение пронес Александр II через всю жизнь. Встречу проводит историк Алена Дубиковская. Начало в 14:00. Стоимость участия 400 рублей. Узнать подробности и зарезервировать место можно по ссылке. Центр притяжения «Пятница» находится по адресу улица Калинина, 368. Ранее в рамках проекта «Популярная история» краснодарцам читали лекции о Николае I, тайных обществах и восстании декабристов, Отечественной войне 1812 года, доме Романовых.