В Краснодаре пройдет лекция про Александра II «Освободитель, реформатор и просто красавец»
В краснодарском центре притяжения «Пятница» 11 мая состоится лекция «Освободитель, реформатор и просто красавец» от местного образовательного проекта «Популярная история» (16+)
Программа:
- можно ли считать Александра II лучшим императором России;
- почему на него было совершено так много покушений;
- была ли продажа Аляски ошибкой;
- кто занимал главное место в сердечке императора;
- какое милое увлечение пронес Александр II через всю жизнь.
Встречу проводит историк Алена Дубиковская. Начало в 14:00. Стоимость участия 400 рублей. Узнать подробности и зарезервировать место можно по ссылке. Центр притяжения «Пятница» находится по адресу улица Калинина, 368.
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