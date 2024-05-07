В Краснодаре пройдет лекция про Александра II «Освободитель, реформатор и просто красавец»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарском центре притяжения «Пятница» 11 мая состоится лекция «Освободитель, реформатор и просто красавец» от местного образовательного проекта «Популярная история» (16+)

Программа:

  • можно ли считать Александра II лучшим императором России;
  • почему на него было совершено так много покушений;
  • была ли продажа Аляски ошибкой;
  • кто занимал главное место в сердечке императора;
  • какое милое увлечение пронес Александр II через всю жизнь.

Встречу проводит историк Алена Дубиковская. Начало в 14:00. Стоимость участия 400 рублей. Узнать подробности и зарезервировать место можно по ссылке. Центр притяжения «Пятница» находится по адресу улица Калинина, 368.

Ранее в рамках проекта «Популярная история» краснодарцам читали лекции о Николае I, тайных обществах и восстании декабристов, Отечественной войне 1812 года, доме Романовых.

Как писали Юга.ру, в арт-салоне «Аврора» в Краснодаре 19 мая пройдет литературная лекция «Чуковщина в крокодиловую эпоху: как детство победило реальность». 

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