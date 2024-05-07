В Ростове-на-Дону пройдет бесплатный велопарад. Организаторы уверены, что популярность велосипедов улучшит экологию и транспортную ситуацию
Масштабное событие в поддержку развития велосипедной культуры пройдет в Ростове-на-Дону 26 мая
В Ростове-на-Дону 26 мая в седьмой раз пройдет городской велопарад. Организаторы напоминают, что это не спортивная гонка, а городской праздник, в котором могут принять участие все желающие, даже дети. Средняя скорость движения — 13-14 км/час.
«Присоединяйтесь, чтобы показать, что велосипед является хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе, но предполагает наличие велоинфраструктуры и качественную уборку улиц», — пишут организаторы.
Участники велопарада проедут 20 километров по главным улицам города и Левобережью Ростова. Колонну для безопасности будут сопровождать волонтеры. Сбор в 9:00 на Театральной площади, старт — в 10:00. Участие бесплатное, но необходима регистрация.
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