В Ростове-на-Дону 26 мая в седьмой раз пройдет городской велопарад. Организаторы напоминают, что это не спортивная гонка, а городской праздник, в котором могут принять участие все желающие, даже дети. Средняя скорость движения — 13-14 км/час.

«Присоединяйтесь, чтобы показать, что велосипед является хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе, но предполагает наличие велоинфраструктуры и качественную уборку улиц», — пишут организаторы.