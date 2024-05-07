В Краснодаре к 2025 году планируют построить детсад на 180 мест. Он появится в Юбилейном микрорайоне

Детсад будет рассчитан на 180 мест. Его возведут в ЖК «Новый Город». Сейчас специалисты устанавливают ограждения на месте строительства, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

В Краснодаре с 15 апреля по 15 июля записывают в детские сады:

Гражданская активистка Яна Антонова рассказала Юга.ру, что этого строительства добивались с 2010 года. Она добавила:

«Изначально компания «Девелопмент-Юг», которая возводила ЖК «Новый город», должна была построить садик на 240 мест, но не сделала этого. Аграрный университет в свое время передал землю, на которой был позднее возведен «Новый город», администрации Краснодара именно под строительство садиков».

6 мая колонке для сайта «Свободные медиа» Антонова упомянула и иные подробности:

«Трижды проводились масштабные сборы подписей жителей Юбилейного под обращениями к губернатору Вениамину Кондратьеву и президенту Владимиру Путину с требованием построить детский сад в ЖК «Новый город». Последний раз я организовывала такой сбор подписей в 2020 году.

Проводились пикеты жителей Юбилейного с требованием построить садик. Главы администрации Краснодара, начиная с Владимира Евланова, неизменно из года в год обещали, что детский сад в «Новом городе» будет построен. Евланов обещал это на встрече с родительской общественностью города в 2016 году в ответ на мой вопрос о том, почему не построен обещанный людям садик. Обещал построить садик и Первышов».