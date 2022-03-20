Чем закупились читатели Юга.ру из-за повышения цен?
Читатели Юга.ру ответили, что купили с запасом из-за повышения цен
Юга.ру провели опрос среди читателей: они рассказали, что купили с запасом из-за повышения цен.
В опросе на сайте с 14 по 20 марта поучаствовало 546 человек. Большинство из них ничем не закупились (70,7%). Предметы гигиены и лекарства купили 12,8% опрошенных. Мукой, крупами и сахаром запаслись 5,1% людей, а полки с консервами заинтересовали всего 0,7% читателей. Еще 10,6% проголосовавших купили все категории товаров.
Юга.ру также запустили опрос в телеграм-канале, где можно было выбрать несколько вариантов ответа. С 15 по 20 марта в нем поучаствовала 1 тыс. 533 человек. 67% людей ничем не запаслись, лидерство осталось за категорией гигиены и лекарств (21%). На втором месте оказался корм для домашних питомцев (15%). Сахар, муку и крупы купили 9% опрошенных, а консервы — 5%.
Что будет с кормами для животных:
Напомним, 14 марта в Procter & Gamble сообщили о повышении цен на товары для гигиены и бытовую химию в России. Общественная палата Краснодарского края открыла горячую линию, куда можно пожаловаться на завышение цен. На Кубани ввели ежедневный мониторинг цен на продукты.
Ранее в краснодарских магазинах заметили нехватку сахара. Журналистки Юга.ру сфотографировали пустые полки в разных районах города, на дефицит товара обратил внимание губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
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