В Сочи продают дом на дереве «для настоящих мужиков» за 2 млн рублей

На сайте Avito в Сочи появилось объявление о продаже дачи на дереве за 2 млн рублей. Из плюсов — 950 метров до моря

На сайте Avito 2 декабря появилось объявление о продаже дома на дереве за 2 млн рублей. Площадь жилища составляет 20 кв метров. Собственник уверяет, что убежище сделано металла и бруса, находится на территории Сириуса и предназначено для настоящих мужиков.

«Под домом место для мангала и вечеринок. Электричество имеется, вода проведена. А также утеплённые стены, обогреватель, удобный подъем (люк с паролем от воров) чайник, балкон, подъем на крышу, канатный спуск. На крыше посадочное место для вертолета, и чилла», — написано в объявлении.