В Сочи продают дом на дереве «для настоящих мужиков» за 2 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото из объявления avito.ru/sochi/doma_dachi_kottedzhi/dacha_20_m_na_uchastke_1_sot._2277335392
    © Фото из объявления avito.ru/sochi/doma_dachi_kottedzhi/dacha_20_m_na_uchastke_1_sot._2277335392

На сайте Avito в Сочи появилось объявление о продаже дачи на дереве за 2 млн рублей. Из плюсов — 950 метров до моря

На сайте Avito 2 декабря появилось объявление о продаже дома на дереве за 2 млн рублей. Площадь жилища составляет 20 кв метров. Собственник уверяет, что убежище сделано металла и бруса, находится на территории Сириуса и предназначено для настоящих мужиков.

«Под домом место для мангала и вечеринок. Электричество имеется, вода проведена. А также утеплённые стены, обогреватель, удобный подъем (люк с паролем от воров) чайник, балкон, подъем на крышу, канатный спуск. На крыше посадочное место для вертолета, и чилла», — написано в объявлении.

  • © Фото из объявления avito.ru/sochi/doma_dachi_kottedzhi/dacha_20_m_na_uchastke_1_sot._2277335392
    © Фото из объявления avito.ru/sochi/doma_dachi_kottedzhi/dacha_20_m_na_uchastke_1_sot._2277335392
  • © Фото из объявления avito.ru/sochi/doma_dachi_kottedzhi/dacha_20_m_na_uchastke_1_sot._2277335392
    © Фото из объявления avito.ru/sochi/doma_dachi_kottedzhi/dacha_20_m_na_uchastke_1_sot._2277335392
  • © Фото из объявления avito.ru/sochi/doma_dachi_kottedzhi/dacha_20_m_na_uchastke_1_sot._2277335392
    © Фото из объявления avito.ru/sochi/doma_dachi_kottedzhi/dacha_20_m_na_uchastke_1_sot._2277335392
  • © Фото из объявления avito.ru/sochi/doma_dachi_kottedzhi/dacha_20_m_na_uchastke_1_sot._2277335392
    © Фото из объявления avito.ru/sochi/doma_dachi_kottedzhi/dacha_20_m_na_uchastke_1_sot._2277335392
  • © Фото из объявления avito.ru/sochi/doma_dachi_kottedzhi/dacha_20_m_na_uchastke_1_sot._2277335392
    © Фото из объявления avito.ru/sochi/doma_dachi_kottedzhi/dacha_20_m_na_uchastke_1_sot._2277335392

Продавец написал, что у такого дома есть плюсы: мусор можно выкидывать из окна, дружелюбные соседи и 950 метров до моря. А из окна видно горы, пшеничное поле, гипермаркет «Магнит» и самолёты.

Напомним, Юга.ру писали, что в августе в Сочи продавали земельный участок за 10 млрд рублей. Он был площадью 189,2 га и предназначался для индивидуального жилищного строительства.

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