Недавно открывшийся «Дом журналистики» приглашает краснодарцев поговорить о репортажной фотографии

Мастер-класс проведет краснодарский фотограф Евгений Резник — он снимал чемпионат мира по футболу в России. Встреча пройдет 13 мая в «Доме журналистики», который недавно открыли в Краснодаре

За 15 лет работы в фотожурналистике он сотрудничал с ведущими федеральными и краевыми СМИ, а также был официальным фотографом FIFA на чемпионате мира по футболу в России в 2018 году. С 2016 года — штатный фотограф гандбольных клубов СКИФ и «Кубань».

С 2014 по 2018 год Резник снял десятки репортажей и для Юга.ру:

Справка. Краевой «Дом журналистики» открыли в Краснодаре 15 апреля 2024 года. Он находится в историческом здании на углу улиц Гоголя и Красноармейской, которое было закрыто на ремонт минимум с 2017 года. В медиацентре работает коворкинг, конференц-зал и музей журналистики, а также проходят лекции, выставки и другие мероприятия.

Мастер-класс по репортажной фоотграфии пройдет 13 мая в 11:00, по адресу: «Дом журналистики», ул. Гоголя, 70. Вход свободный.