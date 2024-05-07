На Ставрополье откроют три приюта для бездомных животных

Ставропольский край

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  • Чипированная бродячая собака © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    Чипированная бродячая собака © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

В Ставропольском крае в 2024 году планируют открыть сразу три приюта для бездомных животных — в них смогут содержать до 300 собак и кошек

В Ставропольском крае в июле 2024 года откроют три приюта для бездомных животных — в Изобильненском, Благодарненском и Георгиевском округах, сообщили 6 мая в правительстве региона. ПВР начнут принимать бездомных собак и кошек со всего края.

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Для животных построили круглогодичные вольеры, они рассчитаны на пребывание до 300 бездомышей, но в будущем число мест хотят увеличить. Ветеринары будут стерилизовать и прививать зверей, а после процедур выпускать в привычную среду. Агрессивных постояльцев возвращать в место отлова не станут, а направят в частные приюты.

Также в планах размещать фотографии отловленных животных на сайтах приютов — их смогут передать в добрые руки.

Как писали Юга.ру, в Сочи расширят приют для бездомных животных. Построят гостиницу для животных, «кошкин дом», дополнительные вольеры для собак и загон для коров.

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