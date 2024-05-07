Запуск морского сообщения между Сочи, Новороссийском и Геленджиком отложили

По состоянию на 7 мая 2024 года туристический маршрут все еще не запущен. Представитель компании «Водоходъ Экспресс», которая является оператором линии, сообщила TourDom.ru, что точная дата старта морских перевозок пока неизвестна. По ее словам, суда могут начать ходить к концу текущей недели.



Билеты на сайте перевозчика недоступны для покупки. При этом рост тарифов, как заявили в «Водоходъ Экспресс», в этом сезоне не прогнозируют:



«Подорожания нет, тарифы 2023 года, опубликованные на нашем сайте, актуальны».



Сейчас стоимость взрослого билета составляет от 1000 до 6000 рублей в зависимости от тарифа и длительности поездки. Детям до двух лет предусмотрен бесплатный проезд.