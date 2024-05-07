Запуск морского сообщения между Сочи, Новороссийском и Геленджиком отложили

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта перевозчика «ВодоходЪ Экспресс» https://vodohod-express.ru/
    © Скриншот с сайта перевозчика «ВодоходЪ Экспресс» https://vodohod-express.ru/

Представитель компании «Водоходъ Экспресс» рассказала о задержке старта морских перевозок между Сочи, Новороссийском и Геленджиком

Предыстория: Морское сообщение в обе стороны между Новороссийском, Геленджиком и Сочи планировали запустить 1 мая. По маршруту должен был ходить теплоход «Комета»

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По состоянию на 7 мая 2024 года туристический маршрут все еще не запущен. Представитель компании «Водоходъ Экспресс», которая является оператором линии, сообщила TourDom.ru, что точная дата старта морских перевозок пока неизвестна. По ее словам, суда могут начать ходить к концу текущей недели.

Билеты на сайте перевозчика недоступны для покупки. При этом рост тарифов, как заявили в «Водоходъ Экспресс», в этом сезоне не прогнозируют:

«Подорожания нет, тарифы 2023 года, опубликованные на нашем сайте, актуальны».

Сейчас стоимость взрослого билета составляет от 1000 до 6000 рублей в зависимости от тарифа и длительности поездки. Детям до двух лет предусмотрен бесплатный проезд.

Напомним, что в 2024 году между Новороссийском и Сочи могут запустить морское такси. В проект инвестируют 1,2 млрд рублей.

Как писали ранее Юга.ру, на лето 2024 года загрузка лайнера Astoria Grande из Сочи составила 55%.

Геленджик Курорты и туризм Новороссийск Порты путешествия Сочи Судоходство Транспорт Черное море

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