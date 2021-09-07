Пользователи твиттера нашли на «Авито» детские игрушки стоимостью несколько миллионов

В твиттере девушка из Краснодара рассказала, что хотела продать ненужные игрушки ребенка, но перед этим решила посмотреть цены на аналогичные вещи.

На сайте «Авито» девушка нашла интересные объявления о продаже детских товаров. Оказалось, что в Краснодаре продают музыкальные игрушки от 1,7 млн рублей, а детскую гитару можно купить за 2,8 млн рублей.