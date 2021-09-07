Самая дорогая пирамидка. В Краснодаре на «Авито» продают игрушки (и не только) за миллионы рублей
Пользователи твиттера нашли на «Авито» детские игрушки стоимостью несколько миллионов
В твиттере девушка из Краснодара рассказала, что хотела продать ненужные игрушки ребенка, но перед этим решила посмотреть цены на аналогичные вещи.
На сайте «Авито» девушка нашла интересные объявления о продаже детских товаров. Оказалось, что в Краснодаре продают музыкальные игрушки от 1,7 млн рублей, а детскую гитару можно купить за 2,8 млн рублей.
перед продажей мешка игрушек решила промониторить цены на аналогичные товары на авито: очень все хорошо с ценами, думаю, запросить пару лямов за пирамидку, лошадку и паззлы для самых маленьких pic.twitter.com/AwbXe3cUDL— Anya (@spiritiuster) September 5, 2021
Журналист портала Юга.ру 7 сентября решила найти эти объявления, но на «Авито» их уже не было. Зато нашлось кое-что поинтереснее. Например, корзина для игрушек за 10 млрд рублей.
Дорогостоящие игрушки продают не только в Краснодаре. За 100 млн в Йошкар-Оле готовы продать мягкие детские игрушки (можно купить даже сразу пакетом), в Чебоксарах коллекцию детских машинок продают за 100 млрд, и по такой же цене в Санкт-Петербурге можно купить всем известную антистресс-игрушку поп-ит. Но вряд ли игрушка за такую стоимость снимет стресс.
Это не первые дорогостоящие товары на «Авито». Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре за несколько миллионов можно купить кота-мусульманина, православного кота и кота-атеиста. Возможно, такие покупки смогут осилить те самые 300 человек в регионе, которые получают официальную зарплату в 1 млн рублей.