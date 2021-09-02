Помните, в Краснодаре продавали кота-атеиста? А еще можно купить православного или мусульманина!

Краснодарский край

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В Краснодаре примерно в одно время появились объявления о продаже трех мейн-кунов разного вероисповедания. Цена каждого — несколько миллионов рублей

В конце августа в Краснодаре на сайте Avito появилось объявление о продаже неверующего кота. За животное-атеиста продавец назначил цену в 1 млн рублей.

Позже редакция Юга.ру узнала из соцсетей, что в городе продавали и православного мейн-куна за 13 млн рублей. По словам продавца, кот соблюдает все посты, спит и лежит, только «скрестя лапы, тем самым отгоняет нечистую силу». В дом животное пускает только верующих.

В сентябре объявление сменило свою географию — теперь православного кота продают в Москве. Юга.ру связались с продавцом. Женщина рассказала, что на самом деле это шутка и кот не продается.

Хозяйка специально поставила «нереальную сумму», чтобы его не купили. На вопрос, как появилась православная история животного, женщина ответила: «Так он спит, скрестив лапы. Лежит и сидит — тоже лапы скрестив. Молится всегда». В объявлении город сменили на Москву из-за негативной реакции краснодарцев.

30 августа на Avito появилось объявление о продаже в Краснодаре мусульманского мейн-куна. Кот спокойный и покладистый, разговаривает утром и вечером, а днем обычно спит.

«Свинину не ест, алкоголь не употребляет!» — сказано в объявлении.

За халяльного кота продавец просит 25 млн рублей. На момент публикации Юга.ру не получили ответа о том, как купить мейн-куна.

Животные Краснодар

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Помните, в Краснодаре продавали кота-атеиста? А еще можно купить православного или мусульманина!
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