В Краснодаре выставили на продажу двухкомнатную квартиру за 6,3 млрд рублей. Но есть варианты и поскромнее

15 февраля Городской риэлторский центр Сочи рассказал, что самая дорогая квартира на главной улице города — Курортном проспекте — стоит 230 млн рублей. Журналистка Юга.ру решила проверить, за сколько продают самые дорогие квартиры в Краснодаре.

По поиску недвижимости стоимостью от 100 млн рублей сайт Avito показывает 14 объявлений. Самая высокая цена — 150 млн за трехкомнатную квартиру на последнем 22 этаже, дом располагается на Кубанской набережной. Правда, в этом доме продают и другую квартиру за 150 млн на 22 этаже — четырехкомнатную, но с теми же фотографиями.