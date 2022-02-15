В Краснодаре продают двухкомнатную квартиру в пятиэтажке за 6,3 млрд рублей
В Краснодаре выставили на продажу двухкомнатную квартиру за 6,3 млрд рублей. Но есть варианты и поскромнее
15 февраля Городской риэлторский центр Сочи рассказал, что самая дорогая квартира на главной улице города — Курортном проспекте — стоит 230 млн рублей. Журналистка Юга.ру решила проверить, за сколько продают самые дорогие квартиры в Краснодаре.
По поиску недвижимости стоимостью от 100 млн рублей сайт Avito показывает 14 объявлений. Самая высокая цена — 150 млн за трехкомнатную квартиру на последнем 22 этаже, дом располагается на Кубанской набережной. Правда, в этом доме продают и другую квартиру за 150 млн на 22 этаже — четырехкомнатную, но с теми же фотографиями.
По аналогичному поисковому запросу на сайте «Циан» можно найти восемь предложений. Среди которых неожиданно дорогое: собственник продает двухкомнатную квартиру на пятом этаже пятиэтажного дома за 6,3 млрд рублей (84 млн рублей за квадратный метр). Сам дом находится недалеко от Российской улицы. Есть цены и поскромнее: в ЖК «Солнечный дом» на Кубанской набережной предлагают купить «многокомнатные аппартаменты» всего за 280 млн рублей.
В октябре 2021 года Юга.ру рассказывали, сколько стоят квартиры на Западном обходе Краснодара и комфортно ли там жить. А в декабре спросили у архитектора, как исправить ошибки, которые допустили при застройке этого района.