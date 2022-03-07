Гипермаркеты «О’кей» в Краснодаре не принимают карты
7 марта в краснодарских магазинах «О’кей» не принимают оплату картой и не продают алкоголь
7 марта около 15:30 журналист Юга.ру сообщил, что в гипермаркете «О’кей» в микрорайоне Гидростроителей не принимают оплату банковскими картами и другими безналичными способами. У банкоматов выстроились очереди за наличными. Также не продавался алкоголь. В магазине объяснили, что возникли проблемы с интернет-соединением.
В телеграм-канале «Типичный Краснодар» рассказали, что такую же ситуацию заметили «О’кей» на улице Минской.
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Журналистка Юга.ру позвонила на горячую линию сети магазинов. Перед разговором с оператором включается аудиозапись о технических проблемах, из-за которых нельзя купить товары по акционным ценам и списать бонусы. Оператор подтвердил, что временно во всех гипермаркетах «О’кей» в Краснодаре не принимают оплату картой. Проблему уже решают, но срок восстановления не назвали. Также Юга.ру обнаружили, что не работают сайт и приложение магазина.
Напомним, после начала «специальной военной операции» в России временно закрылись магазины IKEA, Apple, Bershka и другие. «Магнит» ввел ограничения на продажу некоторых продуктов в одни руки. Люди стремились на всякий случай снять деньги и выстраивались в очереди у банкоматов. ЦБ РФ решил увеличить выдачу наличных банкам.