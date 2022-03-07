Гипермаркеты «О’кей» в Краснодаре не принимают карты

7 марта в краснодарских магазинах «О’кей» не принимают оплату картой и не продают алкоголь

7 марта около 15:30 журналист Юга.ру сообщил, что в гипермаркете «О’кей» в микрорайоне Гидростроителей не принимают оплату банковскими картами и другими безналичными способами. У банкоматов выстроились очереди за наличными. Также не продавался алкоголь. В магазине объяснили, что возникли проблемы с интернет-соединением.

В телеграм-канале «Типичный Краснодар» рассказали, что такую же ситуацию заметили «О’кей» на улице Минской.