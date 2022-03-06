Обанкротился старейший хлебозавод Краснодара

Арбитражный суд Краснодарского края 5 марта признал финансово несостоятельным ООО «Пашковский хлебозавод», сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Нынешнего директора предприятия обязали в течение трех дней передать конкурсному управляющему всю документацию, печати, штампы и материальные ценности завода-должника.

Процедуру банкротства в отношении хлебозавода запустили еще в марте 2021-го к тому моменту суммарная задолженность предприятия кредиторам составляла 11,5 миллионов рублей. 29 марта были остановлены производственные линии, а с 14 апреля 131 сотрудник завода был отправлен в неоплачиваемый отпуск.

Пашковский хлебозавод был открыт в 1935 году и до недавних пор являлся старейшим предприятием этой отрасли в Краснодаре. В свои лучшие времена завод выпускал 7,7 тонн хлебобулочных изделий в год. Однако по итогам 2019 года чистый убыток предприятия составил 18,3 млн рублей, а в 2020-м — уже 23,5 млн.

«Хлебозавод был ориентирован на социальную сферу, но в 2020 году не работали школы и детские сады, у предприятия возникли серьезные трудности с реализацией продукции. Она упала на 50%», рассказывал тогда начальник управления сельского хозяйства администрации Краснодара Сергей Бурлаков. А тогдашний мэр Краснодара Евгений Первышов, узнав о начале процедуры банкротства, поручил в недельный срок разработать план по сохранению хлебозавода и реализовать этот план в течение последующих трех месяцев.

Напомним, что ранее на этой неделе краснодарская мэрия взялась за спасение колоннады в Чистяковской роще.