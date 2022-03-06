«Магнит» ввел ограничения на продажу некоторых продуктов в одни руки

В розничной сети «Магнит» с 5 марта введены ограничения на продажу сахара, гречки и куриных тушек

«КоммерсантЪ-Кубань» со ссылкой на пресс-службу компании «Магнит» сообщил о том, что в розничных магазинах сетей «Магнит» и «Дикси» с 5 марта введены ограничения на продажу гречневой крупы, сахара и замороженных куриных тушек.

«Мы фиксируем спекулятивный спрос на отдельную продукцию длительного хранения. Товары бакалейной группы часто приобретаются мелким оптом для последующей перепродажи в неорганизованной рознице. Часть покупателей совершает нерациональные покупки впрок», говорится в пресс-релизе. «Чтобы гарантировать равный доступ покупателей к базовым продуктам, предупредить рост цен на них, а также исключить спекулятивный спрос на товары первой необходимости, "Магнит" принял решение временно лимитировать объем реализации отдельных товаров на одного покупателя».

Инициатива продлится «до стабилизации покупательского спроса». А пока что в рамках одной покупки в магазинах формата «Магнит у дома» можно приобрести не более 5 куриных тушек и не более 5 кг гречки и сахара, а в гипермаркетах и супермаркетах — до 10 тушек и 10 кг.

О подобных мерах 5 марта также объявил X5 Retail Group — крупнейший в России сетевой ритейлер по объему выручки (в эту группу входят, в частности, сети «Перекресток» и «Пятерочка»).

Напомним, что 4 марта на неопределенный срок закрылись все магазины ИКЕА на территории России, и заключительный день их работы вызвал ажиотажный спрос.

В тот же день прекратила доставку товаров в порт Новороссийска датская логистическая компания Maersk.