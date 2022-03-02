Власти Кубани сообщили еще о двух погибших в Украине военных спустя шесть дней после гибели
2 марта администрация Краснодарского края сообщила, что 24 февраля в Украине погибли военнослужащие Василий и Александр Муренькие
По данным администрации Краснодарского края, военнослужащие погибли при выполнении воинского долга во время «специальной военной операции» в Украине. Василию Муренькому было 39 лет. У него остались жена и двое детей. Александру Муренькому — 30 лет. У него остались супруга и новорожденная дочь. Церемония прощания с ними прошла 2 марта в селе Братковском Кореновского района.
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В администрации Кубани уточнили, что семьям погибших военных передали ордена Мужества, которыми Василия и Александра Муреньких наградили посмертно.
Ранее Юга.ру писали, что 1 марта губернатор Краснодарского края выразил соболезнования семье погибшего кубанского военного Александра Лысенко, который погиб в ходе «специальной военной операции» в Украине. Дату его смерти не уточнили.