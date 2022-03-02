Бюджетников Кубани просят на камеру подписать письмо в поддержку Путина

Редакции Юга.ру рассказали, что в одном из учреждений культуры Кубани сотрудников просили на камеру подписать открытое обращение к президенту РФ

Напомним, утром 24 января ТАСС написал, что президент РФ Владимир Путин сообщил о начале «специальной военной операции». После этого люди в разных городах страны стали высказываться против такого решения, создавать петиции и выходить на улицы. Юга.ру вели текстовую онлайн-трансляцию из Краснодара.

Открытые письма с просьбой остановить операцию направили главе государства медики, учителя, работники сферы киноиндустрии и моды. За мир выступили священники РПЦ.

Но также есть обращения к президенту в поддержку спецоперации. Одно из них запустили в сеть от имени деятелей образования, науки, искусства и культуры Краснодарского края. Посмотреть его можно по ссылке.

«Мы солидарны с Вашим решением о начале специальной военной операции по принуждению к миру сошедшего с ума нацистского режима, захватившего власть в результате кровавого антиконституционного переворота в братской Украине», — говорится в письме.

На момент написания новости петицию подписали 1 тыс. 211 человек. Это преподаватели вузов, сотрудники силовых структур, школ, детских садов и музеев. Чтобы оставить свою подпись, необходимо обязательно указать место работы и свою электронную почту.

Сотрудник одного из учреждений, подведомственных кубанскому Минкульту рассказал Юга.ру, что нескольких сотрудников заставляли подписать обращение на камеру. Один из них отказался это сделать. По словам источника, никаких угроз за отказ подписывать письмо не было.

Как происходит процесс подписания на камеру, точно неизвестно. Скорее всего, снимают с лицом. Кому отправляют видео тоже, непонятно.