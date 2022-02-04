Концепцию развития северо-восточной части Краснодара планируют закончить весной. В новом районе смогут жить более 300 тыс. человек

Документ разрабатывает НИИ «Перспективного градостроительства». После завершения разработки проект обещают согласовать с общественностью и архитекторами

В мэрии Краснодара сообщили, что итоговую концепцию развития северо-восточной части города (территория между поселками Лазурный и Новознаменский), которую разрабатывает НИИ «Перспективного градостроительства», представят общественности и архитекторам. Работу над ней планируют завершить весной. Потом начнется проработка проекта планировки.

В новом районе планируют построить 38 школ, 117 детских садов, 13 поликлиник, 45 объектов допобразования, вуз и 4 учреждения средне-специального образования, бассейны, конноспортивный комплекс, несколько храмов. Также там построят базу для регби, футбольный стадион и учреждения для досуга.

Водой новый район обеспечит «Новознаменский» водозабор. Резервируются участки земли для строительства теплоэлектроцентрали и 9 альтернативных газовых котельных. Для строительства ТЭЦ город планирует обратиться за поддержкой на федеральный уровень, чтобы реализацию проекта включили в соответствующую госпрограмму. На территории ТЭЦ построят трансформаторную подстанцию.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в новом районе будут жить около 330 тыс. человек, для этого введут более 7 млн кв. метров жилья. Площадь района превысит 3 тыс. га.

Напомним, в 2019 году в Краснодаре представили проект нового микрорайона возле поселка Знаменского. Там планируют построить медицинский и промышленный кластеры. В последний должна войти новая ТЭЦ.

Ранее Юга.ру сообщали, что мэр Краснодара Андрей Алексеенко рассказал о создании промышленного кластера. Он появится районе поселка Лазурный. Предполагается, что он поможет обеспечить рабочими местами жителей новых микрорайонов, сократить среднесуточную миграцию и привлечь в краевой центр инвестиции.