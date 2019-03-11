В Краснодаре представили проект нового микрорайона

Краснодарский край

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В Краснодаре 11 марта представили проект нового микрорайона, который расположится возле поселка Знаменского на территории 1,5 тыс. га

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Проект показали губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву. Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что муниципалитету уже передали участок площадью почти 1 тыс. га в районе поселка Знаменского и жилого района Новознаменского.

Из федеральной собственности городу передадут еще 500 га. Новый микрорайон будет рассчитан почти на 200 тыс. жителей.

Первышов отметил, что микрорайон должен представлять собой современный административно-общественный центр. Планируется, что там построят 25 школ и 68 детских садов. Строительство первой школы на 1,1 тыс. мест и первого детского сада на 250 человек хотят начать в этом году, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

«При этом 25% всей территории будет предоставлено под зеленые насаждения, парки, скверы и зоны благоустройства. Планируется создать центральный проспект с бульваром и зелеными зонами. Он свяжет территории двух населенных пунктов — Знаменского и Новознаменского», — пояснил мэр.

Кроме того, специалисты разработали транспортную схему. Микрорайон с остальной частью города свяжет дорога, которая будет идти от трассы М4 «Дон» до улицы Тихорецкой.

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Как сообщали Юга.ру, в новом микрорайоне собираются построить медицинский кластер на площади 57,9 га. Предполагается, что он будет включать новую больницу скорой медицинской помощи и клинический онкодиспансер.

По плану предусмотрено строительство промышленного кластера, в который войдет новая ТЭЦ.

Глава города добавил, что в микрорайоне хотят открыть небольшие производства и построить очистные сооружения. Кроме того, планируется сделать поле для регби.

Около 800 участков предоставят многодетным семьям. Также предусмотрено строительство жилья для сотрудников медкластера, а в районе поселка Знаменского планируют выделять земельные участки компаниям, которые достраивают проблемные многоквартирные дома в Краснодаре.

Вениамин Кондратьев Евгений Первышов Краснодар Строительство
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