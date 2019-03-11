В Краснодаре представили проект нового микрорайона

В Краснодаре 11 марта представили проект нового микрорайона, который расположится возле поселка Знаменского на территории 1,5 тыс. га

Первышов отметил, что микрорайон должен представлять собой современный административно-общественный центр. Планируется, что там построят 25 школ и 68 детских садов. Строительство первой школы на 1,1 тыс. мест и первого детского сада на 250 человек хотят начать в этом году, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Из федеральной собственности городу передадут еще 500 га. Новый микрорайон будет рассчитан почти на 200 тыс. жителей.

Проект показали губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву. Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что муниципалитету уже передали участок площадью почти 1 тыс. га в районе поселка Знаменского и жилого района Новознаменского.

«При этом 25% всей территории будет предоставлено под зеленые насаждения, парки, скверы и зоны благоустройства. Планируется создать центральный проспект с бульваром и зелеными зонами. Он свяжет территории двух населенных пунктов — Знаменского и Новознаменского», — пояснил мэр.

Кроме того, специалисты разработали транспортную схему. Микрорайон с остальной частью города свяжет дорога, которая будет идти от трассы М4 «Дон» до улицы Тихорецкой.

Как сообщали Юга.ру, в новом микрорайоне собираются построить медицинский кластер на площади 57,9 га. Предполагается, что он будет включать новую больницу скорой медицинской помощи и клинический онкодиспансер.

По плану предусмотрено строительство промышленного кластера, в который войдет новая ТЭЦ.

Глава города добавил, что в микрорайоне хотят открыть небольшие производства и построить очистные сооружения. Кроме того, планируется сделать поле для регби.

Около 800 участков предоставят многодетным семьям. Также предусмотрено строительство жилья для сотрудников медкластера, а в районе поселка Знаменского планируют выделять земельные участки компаниям, которые достраивают проблемные многоквартирные дома в Краснодаре.