В восточной части Краснодара планируют создать промышленный кластер

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко 7 декабря сказал, что в городе хотят создать новый промышленный кластер. Он появится районе поселка Лазурный. Предполагается, что он поможет обеспечить рабочими местами жителей новых микрорайонов, сократить среднесуточную миграцию и привлечь в краевой центр инвестиции.

«В восточной части Краснодара нужно создать большой промышленный кластер, который здесь предусмотрен Генеральным планом. Тут уже идет строительство крупного логистического центра компании «Вайлдберриз». Первая очередь Восточной промзоны занимает площадь 66,4 гектара. Объем инвестиций достаточно серьёзный — 6,5 миллиардов рублей, будет создано 10 тысяч новых рабочих мест, поэтому необходимо продолжить развитие этой территории», — сказал Андрей Алексеенко.