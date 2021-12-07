В восточной части Краснодара планируют создать промышленный кластер
В районе краснодарского поселка Лазурный хотят создать промышленный кластер
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко 7 декабря сказал, что в городе хотят создать новый промышленный кластер. Он появится районе поселка Лазурный. Предполагается, что он поможет обеспечить рабочими местами жителей новых микрорайонов, сократить среднесуточную миграцию и привлечь в краевой центр инвестиции.
«В восточной части Краснодара нужно создать большой промышленный кластер, который здесь предусмотрен Генеральным планом. Тут уже идет строительство крупного логистического центра компании «Вайлдберриз». Первая очередь Восточной промзоны занимает площадь 66,4 гектара. Объем инвестиций достаточно серьёзный — 6,5 миллиардов рублей, будет создано 10 тысяч новых рабочих мест, поэтому необходимо продолжить развитие этой территории», — сказал Андрей Алексеенко.
Для развития новой промзоны необходимо присоединить прилегающий земельный участок площадью около 240 гектаров, но это федеральная земля, которая находится в бессрочном пользовании КубГАУ. Алексеенко поручил до конца года найти альтернативные участки для вуза.
Начальник управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Артем Анацкий добавил, что при создании кластера жители восточной части Краснодара получат возможность жить и работать в одной части города.
В связи с этим мэр города поручил проработать новую схему проезда между восточной частью пригорода и соседними микрорайонами. Сейчас проезд туда затруднен из-за железнодорожных путей. На проработку краткосрочных мер Алексеенко дал неделю.