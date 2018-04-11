Под Краснодаром предусмотрят 50 га территорий для медицинского кластера

Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что в пригороде планируют зарезервировать не менее 50 га для современного медицинского кластера

Об этом глава города сообщил на заседании градостроительного совета. На заседании рассмотрели вопрос развития территории рядом с жилым районом Новознаменским. Около 1 тыс. га этой территории передали в муниципальную собственность.

«В муниципальную собственность передали земельный массив, который необходимо максимально использовать для развития социальной, в том числе — медицинской инфраструктуры. В Краснодаре сейчас проводят практически все операции, доступные в России, оказывают высокотехнологичную помощь. Город активно развивается, население увеличилось практически вдвое, и это предстоит учитывать в стратегии развития. Земельный массив в 1 тыс. га — серьезный ресурс для развития направлений, необходимых столице Кубани. В том числе — для строительства нового медицинского кластера», — сказал Первышов.

Сейчас специалисты подготавливают комплексный проект планировки территории, переданной муниципалитету. Участники совещания отметили, что новая территория — достаточно серьезный земельный ресурс для города. Например, он сопоставим по размерам с тремя такими микрорайонами, как Юбилейный.

Мэр отметил, что из этого массива необходимо выделить земельный участок площадью не менее 50 га, которые могут быть использованы под размещение медицинского кластера. Предполагается, что в нем могут быть построены новая больница скорой медицинской помощи и клинический онкологический диспансер. Первышов заявил, что вместе с краевым министерством здравоохранения необходимо проработать возможность размещения на этой территории медучреждений, концепцию проекта планировки, алгоритм реализации и возможность участия в целевых программах по строительству, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.