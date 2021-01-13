Экс-замглавы приставов Кубани смягчили статью о мошенничестве. Дело ведет судья Захарчевский, который сбил человека

Напомним, 2 октября Октябрьский районный суд рассмотрел уголовное дело против заместителя руководителя управления федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю Вадима Барабанщикова. «Свободные Медиа» называют его сыном экс-депутата гордумы и председателя комиссии по вопросам потребсферы, туризма и торговли Общественной палаты Краснодара Галины Барабанщиковой.

Мужчину обвиняли по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с использованием служебного положения, а равно в крупном размере). На суде подсудимому назначили штраф, а уголовное дело прекратили.

При этом, согласно ст. 25.1 УПК РФ, суд не мог назначить Барабанщикову судебный штраф и закрыть дело, поскольку такой исход возможен только при преступлении небольшой или средней тяжести. Однако деяние по ч. 3 ст. 159 УК РФ относится к категории тяжких. В связи с чем прокурор обжаловал решение суда.

Тем не менее, неизвестными остаются события преступления и размер штрафа. В пресс-службе УФССП порталу Юга.ру сообщали, что Барабанщиков у них не работает, но из-за прекращения уголовного дела может восстановиться.

После обжалования приговора 7 декабря Краснодарский краевой суд провел новое заседание, писал «Протокол». Следующее прошло сегодня, 13 января 2021 года. Однако подсудимому, согласно карте дела на сайте суда, переквалифицировали статью — теперь его судят по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).

Отметим, что максимальный срок наказания по этой норме не превышает пяти лет лишения свободы, что является преступлением средней тяжести. Получается, что после переквалифицикации суд может оставить в силе первоначальное решение о назначении штрафа.