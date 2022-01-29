Суд в Ингушетии освободил от наказания медика, сделавшего «женское обрезание» девятилетней девочке

Суд Ингушетии назначил штраф в 30 тыс. рублей детскому гинекологу Изане Нальгиевой, которая провела «женское обрезание» девятилетней девочке. От наказания ее тут же освободили в связи с истечением срока давности

Мировой судья судебного участка № 15 вынес приговор детскому гинекологу, которая в 2019 году за 2 тыс. рублей сделала клироэктомию (так называемое женское обрезание) девятилетней девочке. Процедуру провели по требованию отца. Судья признал гинеколога виновной по ч. 1 ст. 115 УК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Медика тут же освободили от наказания в связи с истечением срока давности, пишет «Новая Газета» со ссылкой на «Правовую инициативу»*.

По словам юриста организации Татьяны Саввиной, мировой судья не согласился с доводами адвоката потерпевшей о квалификации действий врача по более тяжким статьям уголовного кодекса. «Также судья отказался назначить судебно-медицинскую экспертизу для оценки степени тяжести психологического вреда, причиненного ребенку, несмотря на то, что у ребенка было диагностировано психическое расстройство, возникшее вследствие операции», — приводит «Новая Газета» слова юриста.

О самом случае рассказала мать девочки. По ее словам, мачеха отвела ребенка в клинику, когда та гостила у отца в Ингушетии. Там девочке сделали операцию по удалению части половых органов. Ребенку при этом сказали, что если операцию не сделать, то она умрет. В самой клинике эту информацию позже назвали бредом.

Юристы несколько раз писали в официальный аккаунт клиники в инстаграм вопросы по поводу проведения таких операций, на что получили ответ, что такая процедура стоит 2 тыс. рублей. Операцию проводят «по показаниям и по желанию родителей».

Напомним, что в 2020 году в России возбудили первое уголовное дело о «женском обрезании» которое сделали девятилетней девочке. Ранее Юга.ру писали, что в 2016 году было проведено исследование о проблемах «женского обрезания» в Дагестане. Тогда муфтий Исмаил Бердиев назвал эту процедуру не противоречащей догматам ислама и заявил, что обрезание всех женщин на Земле необходимо для уменьшения сексуальности. Потом он сказал, что в шариате это не прописано, а затем заявил, что его не так поняли. После Бердиев сказал, что пошутил. В августе того же года в Государственную думу был внесен проект об уголовном наказании за «женское обрезание».