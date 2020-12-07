«Этакий автомобиль-убийца». Судья Захарчевский исчез из уголовного дела по факту смерти велосипедиста, которого он сбил
Адвокат погибшего велосипедиста рассказал, что уголовное дело завели по факту смерти, а не в отношении водителя — судьи Юрия Захарчевского
Напомним, в апреле на улице Бородинской внедорожник, за рулем которого, предположительно, сидел судья краевого суда Юрий Захарчевский, сбил 29-летнего велосипедиста Даниила Юханова. Мужчину госпитализировали, однако он скончался. Об этом ДТП стало известно в августе.
В сентябре следователи все-таки завели уголовное дело после четырех отказов. В документах говорилось, что неустановленное лицо за рулем внедорожника сбило велосипедиста и скрылось с места аварии. По словам адвоката погибшего Алексея Иванова, неустановленным лицом в документе называют судью краевого суда Юрия Захарчевского. В суде порталу Юга.ру подтвердили, что за рулем внедорожника, сбившего велосипедиста, был именно он. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 7 октября поручил проверить расследование уголовного дела о смертельном ДТП в Краснодаре и взял его под личный контроль.
В декабре адвокат Алексей Иванов рассказал порталу Юга.ру, что он планирует обжаловать тот факт, что уголовное дело возбудили не в отношении виновника смерти велосипедиста, а просто по факту его гибели. Заседание по этому делу пройдет 10 декабря в зале № 10 в Краснодарском краевом суде под председательством судьи Геннадия Курдакова.
«Такая формулировка позволяет следствию хирургически ловко отделить и вывести из фокуса общественного внимания истинного ответчика — человека, который непосредственно сбил Даниила Юханова, управляя своим автомобилем, — от самого автомобиля, который теперь выступает в качестве самостоятельного участника трагедии. Этакий автомобиль-убийца, совершивший наезд на человека без участия водителя — что, согласитесь, совершенно абсурдно», — возмутился юрист.
По его словам, первую жалобу суд отклонил, согласившись с прокуратурой, что такая формулировка «законна и обоснована».
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