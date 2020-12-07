«Этакий автомобиль-убийца». Судья Захарчевский исчез из уголовного дела по факту смерти велосипедиста, которого он сбил

Адвокат погибшего велосипедиста рассказал, что уголовное дело завели по факту смерти, а не в отношении водителя — судьи Юрия Захарчевского

Напомним, в апреле на улице Бородинской внедорожник, за рулем которого, предположительно, сидел судья краевого суда Юрий Захарчевский, сбил 29-летнего велосипедиста Даниила Юханова. Мужчину госпитализировали, однако он скончался. Об этом ДТП стало известно в августе. В сентябре следователи все-таки завели уголовное дело после четырех отказов. В документах говорилось, что неустановленное лицо за рулем внедорожника сбило велосипедиста и скрылось с места аварии. По словам адвоката погибшего Алексея Иванова, неустановленным лицом в документе называют судью краевого суда Юрия Захарчевского . В суде порталу Юга.ру подтвердили, что за рулем внедорожника, сбившего велосипедиста, был именно он. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 7 октября поручил проверить расследование уголовного дела о смертельном ДТП в Краснодаре и взял его под личный контроль.