В Краснодаре следствие в феврале решило провести экспертизу машины судьи, на которой около года назад насмерть сбили велосипедиста

В сентябре следователи после четырех отказов все-таки завели уголовное дело. В суде порталу Юга.ру подтвердили, что за рулем внедорожника, сбившего велосипедиста, был именно Захарчевский. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 7 октября поручил проверить расследование дела и взял его под личный контроль. Несмотря на внимание Бастрыкина, дело возбудили по факту смерти, а не в отношении Захарчевского. Сам он фигурирует в документах как свидетель.

Напомним, в апреле 2020 года в Краснодаре внедорожник сбил 29-летнего велосипедиста Даниила Юханова, который позже скончался в больнице. О ДТП стало известно в августе того же года, когда юристы семьи погибшего заявили, что за рулем машины находился судья краевого суда Юрий Захарчевский.

Адвокат семьи Юхановых, управляющий партнер адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов 2 февраля сообщил, что машину Захарчевского Toyota Land Cruser отправили на автотехническую экспертизу:

«Скоро будет год с момента этого ДТП, унесшего жизнь человека, но буквально до недавних пор судья Захарчевский продолжал разъезжать на том самом транспортном средстве по Краснодару. К сожалению, сам он до сих пор значится в материалах дела лишь свидетелем, хотя из этих же материалов вполне очевидно, что он виновник этой трагедии», — рассказал юрист.

Он уточнил, что перед экспертами поставили задачи выяснить, не мог ли погибший велосипедист избежать столкновения и не он ли сам виноват в аварии. При этом, как сообщил адвокат, экспертизу проведут не в Краснодаре, а в Ростовском филиале Центра судебных экспертиз Минюста. Напомним, в январе стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении начальника краснодарской лаборатории судмедэкспертизы министерства юстиции.

Иванов попросил перенести экспертизу в Москву, убрать из нее ряд неправомерных вопросов, не относящихся к компетенции экспертов, и добавить ряд важных вопросов по существу дела.